ShowMatch 2019: Lourdes Sánchez explicó por qué Flor de la V no la soporta

6 de diciembre de 2019

La semana pasada sorprendió el palito que Flor de la V le tiró a Lourdes Sánchez cuando, al hablar de su interés por volver a participar el año que viene, ironizó sobre la presencia permanente de la mujer del Chato Prada, gane o pierda.

No es la primera vez que la actriz se la agarra con la bailarina, claro que siempre al límite del sarcasmo, un terreno que Flor conoce a la perfección. Este jueves, en la pista del "Súper Bailando", más directa en sus comentarios, Lourdes aprovechó la mención al tema que hizo Ángel de Brito para empezar a teorizar el porqué del enfrentamiento con su compañera.

"No sé qué le pasa, habría que preguntarle a ella -comenzó-. Me parece que ella no me fuma, una vez en Los ángeles de la mañana dije que Jorge Ibáñez en un momento no la quería porque habían estado peleados. Ella me desmintió y a partir de ahí me empezó a castigar".

Y remató con un "pero yo la quiero", en un tono que despertó la incredulidad de todos en el estudio de ShowMatch, así que Lourdes se corrigió: "Bueno, por lo menos, la admiro. Hice mi primera temporada con ella". Falta ahora la réplica de Flor, para darle forma a un enfrentamiento inesperado, que comenzó como un chiste pero fue creciendo en intensidad.

A la hora de bailar, Fede Bal y Lourdes Sánchez entregaron un reggaeton que no convenció ni al jurado ni al BAR. Ambos grupos de jurados estuvieron de acuerdo en que le faltó "sensualidad", que estaba "muy actuado". La conclusión preocupó a Fede: "Hay un problema, el jurado pidió más fuego y calentura. Si llegamos a bailar el duelo me están pidiendo un montón", y también a Lourdes: "Hay que hablar con el Chato. En el ensayo los cámaras estaban muy preocupados porque veían que esto era muy hot".

Consultado el productor, Prada fue terminante: "Me impactó un poco. Tendría que haber hablado con el jurado antes para que no pidan cosas extrañas".

"Ahora qué hago, a quién le doy bola, ¿A mi jefe o al jurado?", reflexionó Fede. A juzgar por los 21 puntos, lo más probable es que Fede y Lourdes queden sentenciados. Mientras el jurado se frota las manos, el Chato comienza a mirar para otro lado.