MasterChef Celebrity: una trivia sobre la Argentina dejó mal paradas a Sofi Martínez y a La Joaqui

Este martes, los participantes de MasterChef Celebrity con peor desempeño en las pruebas semanales se enfrentaron a una noche de última chance muy especial: una serie de desafíos con la idiosincrasia argentina como protagonista.

Al ingresar al estudio, Julia Calvo, Sofi Martínez, La Joaqui, Miguel Ángel Rodríguez, La Reini, Alex Pelao, Emilia Attias y Andy Chango lo encontraron decorado con banderas celestes y blancas. En ese momento, se enteraron de que, antes de ponerse a cocinar en duplas, debían responder una batería de preguntas sobre el país. El ganador tendría un gran privilegio: sería el encargado de armar los equipos.

El primero en responder fue Andy, que supo completar una estrofa de “Mi Buenos Aires querido”. A Rodríguez le tocó responder qué línea de colectivos tiene como cabeceras Constitución, Tigre y Escobar, y también dio con la respuesta correcta: el 60.

Alex debió completar la frase “un peso pa’...”, pero en lugar de “la birra” respondió “..rtido al medio” y quedó fuera de competencia. Sofi Martínez supo que la estación Juan Manuel de Rosas pertenece a la línea B de subterráneos. Luego, Julia Calvo obtuvo un punto al decir que a la Casa de Gobierno se la conoce popularmente como Casa Rosada, y Attías también acertó al decir que a Salta se la conoce como “la linda”.

A La Joaqui le tocó una pregunta de música popular: quién popularizó la canción “La felicidad”, pero no tenía idea que fue Palito Ortega y también quedó descalificada. La Reini tuvo más suerte: respondió que el postre que combina queso y dulce se llama “vigilante”.

La segunda ronda comenzó con una controversia: Andy debió completar la frase de Carlitos Balá “qué gusto tiene la sal” y respondió “salada”. Si bien la conductora, Wanda Nara, se la dio en un principio como válida, dos de los miembros del jurado, Germán Martitegui y Damián Betular, señalaron que en realidad es “salado” y pidieron que quedara afuera de la competencia.

Rodríguez, a su vez, sabía que el pico más alto del país es el Aconcagua. La periodista deportiva Sofi Martínez corrió con menos suerte: aseguró que al histórico gol que Diego Maradona le metió a la selección de Inglaterra con la mano se lo conoce popularmente como “El gol del siglo”, en lugar de “La mano de Dios”. Calvo tampoco supo cómo seguía la canción “Muchachos” y también quedó afuera.

Attías tampoco supo cómo comienza el Preámbulo de la Constitución Nacional y La Reini no tenía ni idea de que Maradona citó a Julio César “Huevo” Toresani para dirimir sus diferencias en la esquina de Segurola y La Habana.

De esa manera, el protagonista de Son amores se ganó el beneficio de armar las duplas: él eligió unirse a La Reini y ubicó a Sofi con Andy, Alex con Julia, y a Attias con La Joaqui. Todos los equipos debieron realizar la “torta argentina”, oriunda de la localidad bonaerense de Dolores, compuesta por 25 discos de masa, dulce de leche y cubierta de glasé real.

Por supuesto que la tarea no fue sencilla y fueron pocas las duplas que lograron replicar la preparación que Betular les mostró con orgullo. Las primeras en pasar al frente fueron Attías y la Joaquí, que casi no llegan a cubrir la torta con glasé.

A pesar de que la torre de bizcochos les quedó torcida porque casi se les cayó, al cortarla los jueces se encontraron con un interior bastante prolijo. “Me gustan las capas. La parte de arriba se ve bien, pero en el paladar queda como un azúcar. Está húmeda, todavía. Para mí no está terminada bien”, consideró Donato de Santis, luego de probar. Betular, a su vez, señaló que algunas capas quedaron más gruesas y por eso el dulce de leche se desplazó. Martitegui, a su vez, las felicitó por el resultado.

Andy y Sof fueron los segundos, y también cosecharon elogios por la presentación de la torta. “Muy bien los bizcochos. Es contundente de imagen, es un ladrido de capas y capas... Está muy bien. Tienen que estar orgullosos”, afirmó Betular. Martitegui estuvo de acuerdo, pero De Santis marcó que le faltaba dulce de lecha a la última capa.

Luego llegó el turno de Rodríguez y la Reini, que claramente presentaron la torta más desprolija, a pesar de que contaban con el privilegio de ser los únicos que tenían permitido usar los hornos eléctricos, además del de su cocina, para agilizar la preparación de los bizcochos. “La presentación es un caos. Tiene dulce de leche chorreando por los costados. Tiene mucho dulce de leche al principio y se va secando hacia arriba. Está muy poco homogénea. No me gusta tampoco la base”, los destrozó Martitegui.

Para el final quedaron Alex y Julia Calvo. “Esto es una maravilla lo de arriba”, se sorprendió Martitegui al ver la cobertura de glasé. “La torta se ve bastante bien, pero el glasé tiene un exceso de limón”, consideró Donato, y les marcó que le faltaba un poco de dulce de leche. Y Betular cerró: “Muy buen corte. Está muy bien el tamaño y el glasé real”.

Después de deliberar, los miembros del jurado llamaron a la Reini y a Rodríguez para informarles que pasaron directamente a la gala de eliminación. Lo mismo ocurrió con Attias y La Joaqui.

Las mejores duplas, entonces, resultaron las otras dos, pero solo había dos lugares en el balcón, y los ganadores resultaron ser Sofi y Andy.