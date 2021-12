La Academia 2021: Marcela Feudale quebró en llanto en su vuelta a ShowMatch

Uno de los momentos más emotivos que se vivió en la gran final de “La Academia”, el certamen de ShowMatch, fue la visita al estudio de Marcela Feudale, histórica locutora de Marcelo Tinelli, quien no acompañó al conductor durante el 2021 por motivos vinculados a la pandemia del coronavirus.

“Creo que con ella estuvimos quince años en Telefe. Es una gran profesional, la voz de ella es la marca registrada de ese programa. Y este año tan particular no hemos podido contar con ella, para todos ha sido muy complicado. Conocimos palabras como ‘cepa’, ‘asintomático’, y todos extremamos nuestros cuidados. Ella fue muy clarita conmigo, y hoy le pedí que viniera, porque le quiero agradecer personalmente todos estos años juntos. Este cierre del 2021 no podía faltar ella, ¡fuerte el aplauso para Marcela Feudale!”, anunció Tinelli, visiblemente feliz por la visita.

Con mucha emoción, la locutora ingresó al estudio y se fundió en un abrazo con Tinelli. “Ella no quiere hacerse notar, pero cuando no la tenés, se nota. Me encanta que estés acá y yo te adoro”. Ante esas palabras, Feudale -entre lágrimas- respondió: “Había algo que defender, que era mamá. Es muy feo lo que pasa, pero acá estoy. Van a cerrar un año muy lindo. A pesar de todo lo que pasa, estamos vivos, y eso es muy importante. Te quiero mucho y los extrañé mucho. No los miré nunca, porque es raro verse afuera después de treinta años y decir ‘¿este tipo qué esta haciendo ahí?’. Los extrañé mucho, a los chicos, a todos, porque uno está acostumbrado a que es cada noche de su vida”. Tras ese tierno momento, se quedó en el resto del programa desde su rol.

En mayo, en su programa radial, Feudale Café, de Radio Cielo (FM 103.5), la locutora habló de los motivos de su renuncia a ShowMatch y reveló cuál fue la reacción de Tinelli. “Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia que me podía producir una situación de riesgo muy alta para lo que es la salud de mamá”, compartió Feudale, quien luego contó que comenzó a esbozar ideas de proyectos que pudiera abordar desde su casa, como su flamante empresa de tejidos.

Al poco tiempo, su madre fue vacunada, pero esto no la tranquilizó, especialmente cuando llegó el momento de sacarse la foto para promocionar el ciclo. “Cuando deciden sacar la fotografía, yo dije que no iba a ir. Me llamaron por teléfono y les dije que no, que tenía mucho temor de salir por todo lo que implicaba salir a la calle, que no contaran conmigo”, amplió y, finalmente, le mandó un mensaje a Tinelli, con quien compartió pantalla por casi tres décadas.