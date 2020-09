Silvina Escudero habló de la crisis que vivió con su novio en plena cuarentena: "Estuvimos a punto de separarnos" Crédito: Instagram.

10 de septiembre de 2020 • 19:31

Esta cuarentena está afectando negativamente a muchas parejas. El mundo del espectáculo no es la excepción y Silvina Escudero, quien está de novia desde hace tres años y medio, habló de la fuerte crisis que vivió junto a su pareja, Federico, que casi los lleva a la separación definitiva.

"Nos pasó que chocábamos mucho. La cuarentena nos afectó a todos de manera negativa, fue un cambio de vida para todos. Nos veníamos peleando mucho, entonces nos sentamos y dijimos: 'Listo, separémonos'", reveló la bailarina en la terapia virtual de Cortá por Lozano.

Y enseguida, explicó cómo hicieron para seguir conviviendo bajo el mismo techo: "Decidimos mantenernos en cuartos separados, sin hablarnos, él se iba a trabajar todo el día así que nos veíamos a la noche cuando llegaba. Él es muy buen cocinero, y cocinaba para los dos igual. Fue todo con mucho respeto. No hubo gritos ni nada", indicó.

Hasta que un día, la reconciliación golpeó a su puerta. "Un día se me acerco hablándome desde otro lugar, con otro entendimiento, haciendo como nuevas promesas para ver cómo podíamos adaptarnos y seguir apostando a la relación. Tenía que ser con cambios, porque si uno sigue haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Y bueno estamos de nuevo juntos, respetando estos cambios y aferrándonos a nuestras promesas", confesó entusiasmada.

En cuanto a los motivos que los distanciaron, Escudero hizo un mea culpa: "Yo soy muy intensa, tengo mucho carácter pero él me gana. Por un lado está bueno, porque me gusta tener un hombre así al lado, pero por otro somos dos potencias. Tenemos que bajar ocho mil cambios los dos y creo que venimos lográndolo".

Por último, la actriz y bailarina habló sobre sus ganas de ser mamá. "Estamos recién reconciliándonos. Si esto funciona, nos casamos y tenemos hijos. Si esto sigue bien, ponemos el pie en el acelerador", sorprendió mientras aclaraba que espera una romántica propuesta de matrimonio: "Se tiene que poner de rodillas, sacar un anillo, a mí me gusta eso. Él también quiere formar una familia y que esto funcione. Él se hace el duro, pero cuando me habla a mí es un tierno y eso me enamora".