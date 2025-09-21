El vínculo desconocido entre Silvina Escudero y El Puma Rodríguez: “Hace mil años”

Durante la emisión del sábado 20 de septiembre de La Noche de Mirtha Legrand (eltrece), Silvina Escudero contó un secreto sobre sus inicios en el mundo artístico que la vinculan directamente con José Luis “El Puma” Rodríguez. La bailarina sorprendió a la mesa de invitados con su anécdota y causó una carcajada en la conductora por su comentario inesperado.

Todo comenzó cuando Mirtha Legrand le preguntó a Escudero cómo se encuentra su relación con su hermana Vanina, debido a que el año pasado se pelearon y transitaron varios meses de distanciamiento, hasta que en la Navidad del 2024 todo se resolvió. En ese contexto, la invitada mencionó: “Somos muy unidas. Empezamos a bailar desde chicas, a los dos años mi mamá nos mandó a una escuela de baile…”.

Silvina Escudero fue corista y bailarina del Puma durante una gira por Argentina (Fuente: El Trece)

Luego de esa explicación, aprovechó el tema de sus inicios en el campo artístico y mencionó: “Quiero decir algo. Yo fui la bailarina y corista del señor Puma Rodríguez”. “Aunque usted no lo crea”, acotó el cantante venezolano y ella repitió esa misma frase.

Silvina Escudero fue bailarina del Puma Rodríguez antes de convertirse en famosa (Fuente: El Trece)

“Eso fue hace mil años, no sé. Recién había terminado el colegio y no era ni famosa. Mandé unas fotos a la producción cuando me enteré de que iba a estar el Puma. Ahí se me puede ver arriba del escenario con él. Hicimos una gira por Argentina. Así que sí, Mirtha, bailo desde toda la vida”, sumó Escudero.

En ese instante, Legrand apreció: “Son buenas bailarinas, las dos”. “Y cantando”, deslizó Rodríguez. “Cantando también, pero mi fuerte siempre fue el baile. Pero sí, obviamente, estudié canto, baile, actuación. Estudiamos todo y nos encanta”.

El recuerdo de Silvina Escudero como corista y bailarina del Puma Rodríguez (Fuente: El Trece)

“Tuvimos una crisis”: Silvina Escudero habló de su relación con su hermana

El enfrentamiento que mantuvo alejadas a las hermanas Escudero por varios meses habría sucedido por cuestiones de dinero y de malos gestos en el ámbito laboral.

Según relató Yanina Latorre en LAM (América TV) en el 2024, Silvina y su esposo Federico, le extendieron una mano a Vanina y su marido, Álvaro Navia, ya que atravesaban una etapa de desempleo. Cuando les dieron trabajo, entre ello, la asociación de las hermanas Escudero en una marca de trajes de baño, algo no funcionó como debía y todo terminó en una gran discusión.

Sin embargo, pasó mucha agua bajo el puente y para las Fiestas del año pasado recompusieron la familia. Este sábado, en diálogo con Mirtha Legrand, Escudero dijo: “Tuvimos una crisis, como las de pareja. Me hubiese encantado que no llegue a la prensa, pero no se dio. Es muy difícil porque siempre fuimos tan unidas, tan cercanas… Empezamos a trabajar juntas y tenemos nuestra escuela de baile…”.

El vínculo de las hermanas Escudero hoy

“Y el año pasado nos pasó lo que le pasa a la mayoría de las familias. Tuvimos una discusión que duró meses, que obviamente fue muy triste, pero que por suerte volvió todo a la normalidad”, aseguró Escudero.

Al mismo tiempo, reflexionó: “Nunca nos había pasado, eso es cierto. Nunca nos habíamos peleado. Mi hermana se fue a vivir a Montevideo y por suerte ya volvió. Fue duro, pero viajábamos todo el tiempo. Iba yo y también mis viejos. Somos una familia muy unida, tratamos de hacer planes siempre. Cuando somos tan pocos de familia, ¿qué más lindo que estar todos juntos?“.