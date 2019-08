Sofía Sorrenti: "Rodrigo Noya no me pasa un peso para su hijo"

Sofía Sorrenti y Rodrigo Noya son padres de un niño, Bautista; la mujer denuncia que el actor no colabora ni económica ni emocionalmente con la crianza de su hijo Fuente: Archivo

Sofía Sorrenti, exmujer de Rodrigo Noya y mamá de Bautista, de apenas dos años, estuvo en Pamela a la tarde para contar que el actor no se hace cargo de su hijo, ni económica ni emocionalmente.

"No me pasa un peso. Él me dice que no tiene plata, pero trabaja y muchas veces me comenta cuánto gana. Es como una burla. No pensé que las cosas iban a ser así", se quejó la joven, que ahora vive con su mamá y estudia para maestra jardinera. La pareja se separó a comienzos de años y nunca lograron tener buena relación.

"¿Rodrigo ve a su hijo?", quiso saber Pamela David. "Lo ve una vez por semana. Pero eso no es suficiente. El nene lo ama, se va recontento con el padre. Una vez le pedí que me acompañara a la guardia porque el nene estaba enfermo pero me dijo que no porque tenía ensayo del 'Bailando'. Y no tengo movilidad ni plata para tomarme un auto", aclaró ella.

Sorrenti contó que su mamá la ayuda económicamente: "Mi mamá nos mantiene en este momento, a mí y al nene. Pero no puedo abusar de eso. Los abuelos paternos pagan el jardín de Bautista pero no es sólo eso; el chico come, usa pañales. Encima no me ayuda con mis estudios. Duermo pocas horas porque me hago cargo de mi hijo todos los días", explicó, al tiempo que aseguró que la comunicación no está cortada entre ellos: "Me llama para hablarme de los problemas con su pareja actual".