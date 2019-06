Soledad Silveyra se refirió al caso de la presunta hija de Raúl Taibo

Claudia, la supuesta hija de Raúl Taibo en Intrusos 03:04

El mundo del espectáculo se sorprendió cuando una mujer de nombre Claudia Elizabeth Zucco se presentó afirmando ser hija de Raúl Taibo . De 46 años y criada en Misiones, Zucco contó su historia de vida y reveló que su madre biológica conoció al actor cuando trabaja en la casa de la abuela de Soledad Silveyra .

Por ese motivo, el periodista Guido Záffora, de CNN radio, entrevistó a Solita para preguntarle si podía agregar algún dato con respecto a esa historia. La actriz dio una extensa entrevista en la que, entre otras cosas, comentó: "Quiero hablar con él para ubicar el momento que plantea Claudia porque no lo recuerdo del todo, mi abuela no lo conocía a Raúl".

Sin embargo, a pesar de no haber dialogado aún con Taibo, Solita confía en que su colega no escapará al tema y se hará responsable ante la palabra de quien afirma ser su familiar: "Raúl no va a dejar la duda de la identidad a nadie".

El viernes en el piso de Intrusos, Zucco presentó su versión de los hechos, pero lejos de poner el acento en el escándalo, se limitó a contar su origen y cómo su vida cambió a los 30 años cuando su madre biológica le aseguró que era hija de Taibo. En ese momento, ella explicó: "Mi mamá le llego a decir [a Taibo] que estaba embarazada y estaban organizando ir a vivir a Tucumán. Me contó que se citaron en un café, donde ella le contó que estaba embarazada. Pero llegó un patrullero, él le dijo que fuera al baño y que saliera cuando se hubieran ido. Pero cuando mi mamá salió, él ya no estaba. Y no lo encontró nunca más. Lo buscó por un año y meses y se regresó a Misiones".

Por su parte, Raúl prefirió no salir al aire en el programa, pero sí habló con Adrián Pallares y contó que no estaba al tanto de la existencia de Claudia. Según contó el panelista de Intrusos, el actor le pidió el teléfono de la mujer "porque quería seguir el tema en privado".