Claudia Elizabeth Zucco, una mujer de 46 años que dice ser hija biológica de Raúl Taibo , contó su emotiva historia esta tarde en la televisión, y le solicitó al actor someterse a una prueba de ADN para saber si realmente hay vínculo filial o no.

Muy emocionada, relató cómo su mamá le dijo, cuando ella tenía 30 años, que Taibo era su padre biológico. "Yo nací en Buenos Aires y después Lucía, mi madre, regresó a Misiones, se casó y mi padre de crianza me reconoció como hija. Me enteré a los 10 años que no era su hija", contó en Intrusos. "Quería saber quién era mi padre y ella no me lo decía. Tuvimos muchas discusiones, y diferencias hasta que una tarde visité a mi mamá, me hizo sentar en la cocina y me contó que mi papá era Raúl Taibo. Le pregunté varias veces si estaba segura. Me pidió que intente encontrarlo".

Sin parar de llorar, Zucco continuó: "Siempre supe que mi mamá trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra, como empleada. Así se conocieron [con Taibo], tuvieron una relación. Mi mamá le llego a decir que estaba embarazada y estaban organizando ir a vivir a Tucumán. Me contó que se citaron en un café, donde ella le contó que estaba embarazada. Pero llegó un patrullero, él le dijo que fuera al baño y que saliera cuando se hubieran ido. Pero cuando mi mamá salió, él ya no estaba. Y no lo encontró nunca más. Lo buscó por un año y meses y se regresó a Misiones".

La mujer también contó que, mucho antes de que su madre le contara su historia, ella no podía ver las novelas de Taibo porque se angustiaba. "Cuando tenía 17 años daban Una voz en el teléfono. Yo no podía mirarla, me hacía mal verlo en la novela. Me ponía a llorar inexplicablemente. No sabía por qué tenía esa sensación. La entendí a mis 30 años, cuando mi mamá me lo contó", señaló.

"No lo busqué antes porque me daba miedo y vergüenza. Me informaba por Internet porque creía que era imposible conocerlo. Inalcanzable. El 12 de mayo fui a ver a mi hija que vive en Rosario y pensaba volver el 27 de ese mes a Misiones. Pero me quedé, me di cuenta de que Buenos Aires queda cerca de Rosario y me dieron ganas de venir", aseguró. "Mis hijos siempre me apoyaron, me dieron fuerzas, me dijeron que tenía que cerrar ese círculo. Tuve siete hijos, uno falleció. Son incondicionales. Y tengo seis nietos y un bisnieto".

Ya en Buenos Aires, Zucco intentó ponerse en contacto con Taibo. "Fui a una dirección en Belgrano, pero ya no vivía ahí. Fui a buscarlo al teatro pero no lo vi salir. Ayer me di cuenta que tenía que volver a Misiones, sin haberlo visto. Y una amiga me sugirió que contacte a Marcela Tauro en Instagram. Y aquí estoy", indicó.

Finalmente, Claudia contó que su padre de crianza, Ricardo Zucco, es una gran persona. "Nunca pude contarle esta historia. Espero que me comprenda. Hoy estoy más cerca de él que de mi madre", señaló. "Quisiera que Raúl me permita hacer el ADN para saber si es mi padre. Sólo eso. Me sacaría esa mochila de encima. Yo tengo un abrazo para darle. Le pido mil disculpas por la forma de enterarse, pero es parte de mi historia. Después voy a volver a mi vida en San Vicente, a 200 km de Posadas, donde tengo mi nidito. Esa es mi vida, ahí están mis hijos. Estoy preparada y no tengo reproches", apuntó.

Si bien Taibo no quiso salir al aire, sí se comunicó con Adrián Pallares, uno de los panelistas del programa. A través suyo, explicó que no estaba enterado del tema, y se puso a disposición. "Está shockeado, y conmovido. No recuerda la historia ni nada de ese momento, del año '72, pero empezó a hacer memoria sobre esa época", indicó el periodista. "Dijo que estaba dispuesto a despejar todas las dudas y saber la verdad. Y dijo también que nunca supo de esta historia y que le pasáramos el teléfono a Claudia porque quería seguir el tema por privado", finalizó.