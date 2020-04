Andrea Campbell chicaneó a Nicole Neumann por un comentario acerca de los supuestos peligros de consumir carne Crédito: Captura de pantalla

Tras las críticas por la polémica tapa que realizó para una conocida revista , Nicole Neumann volvió a defender en Nosotros a la mañana sus creencias en cuanto a la importancia de no comer carne y, en medio de su argumentación, se desató un tenso cruce con Andrea Campbell , una de sus compañeras de panel.

Mientras la modelo explicaba nuevamente sus fundamentos para ser vegana y vegetariana, y aseguraba que varios estudios relacionaban el consumo de carne animal con el desarrollo de distintos tipos de tumores, el conductor del ciclo, Joaquín "El Pollo" Alvarez leyó un tuit publicado por Fede Bal, en apoyo a los dichos de la rubia. "En esta declaración la banco, eh. Ojo. Vengo viendo y leyendo mucho del tema, y no está tan equivocada", escribió el actor, que está bajo tratamiento por un cáncer de colon .

Al leer este comentario, Neumann advirtió: "De hecho, Fede se hizo vegano a raíz de la enfermedad que está padeciendo. Salió a decir que hay estudios que corroboran que hay más tendencia a tener cáncer de colon en la gente que consume más carne que en los que no consumen o consumen menos".

Y enseguida, se refirió a todos los que la atacan en las redes por pensar diferente: "La gente que ataca y agrede por decir algo que no les gusta escuchar, es muy feo. Te puede no gustar o quizá no querés prestar atención, pero yo no quiero convencer a nadie, nunca lo hice. Ahora si yo siento que puedo transmitir algo que para todo el mundo es más saludable y aparte implica vivir en armonía con todos los seres vivos del planeta, que creo que es el mensaje que nos está mandando toda esta pandemia, lo voy a seguir transmitiendo de corazón, porque quiero hacerles un bien", argumentó Neumann.

"No entiendo porqué lo toman como una agresión. Entiendo que estén arraigados a la cultura de comer carne pero de ahí a insultar y descalificar es muy raro, porque yo solo te brindo esta información, si vos querés seguir comiendo carne... Cada uno es dueño de hacer lo que quiera, y de sus consecuencias también. Nadie obliga a nadie, yo no descalifico a quien come carne tampoco", agregó, intentando explicar su postura.

Sin embargo, la reacción de Andrea Campbell, quien la escuchaba atentamente desde el piso, no tardó en llegar: "Está bueno pensar distinto. Las diferencias nos enriquecen. Dejame hacer una pequeña aclaración sobre el tema del cáncer. Me informé porque mi papá murió de cáncer, y el cáncer no es así como algo tan general. Uno está predispuesto genéticamente a que te agarre cáncer en distintas partes del cuerpo, probablemente tengas que tener en cuenta tus antecedentes familiares para saber qué proclividad tenés. No a cualquiera le puede agarrar, no hay que ser tan contundente", señaló la panelista.

"Igual hay gente que no ha tenido antecedentes y que de golpe, arranca", retrucó la modelo, quién enseguida fue interrumpida por su compañera: "Desconozco esos casos, tal vez vos los conozcas y nos puedas informar. Tal vez tengas un relevamiento de campo y es interesante escucharte", chicaneó la actriz y abogada.

"Sí, leo mucho desde que me convertí al vegetarianismo y veganismo sobre todo eso. La verdad que yo lo hice por amor a los animales, no quiero meterme en esta situación del abuso de animales en vano", contestó Nicole.

La mala onda entre las panelistas del ciclo parece no ser de ahora y el cruce se volvió cada vez más tenso. "Igual hay algo que se llama cadena alimenticia, que la aprendemos en cuarto grado, y tiene que ver con que el puma se come al bambi y no es de malo, sino porque es una cuestión natural", recordó Campbell. Neumann no se quedó callada y defendió una vez más su parecer: "Eso es otra cosa, es la cadena alimentaria que la naturaleza lo hace equilibradamente y ajusta necesidades. Eso es absolutamente otra cosa que no tiene nada que ver", señaló subestimando su comentario.

"Pero el hombre desde las cavernas que era carnívoro. Me parece interesante el tema del no sufrimiento animal, tenés que ser muy mala gente para querer hacerlos sufrir", retrucó Campbell. "Sí, pero nadie lo piensa, los comen y ya", respondió Nicole, quien enseguida fue interrumpida por Álvarez para cambiar de tema.