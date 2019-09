Thelma Biral cuestionó la denuncia de Actrices Argentinas contra Juan Darthés Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de septiembre de 2019 • 19:37

Tras varios años alejada de los medios, Thelma Biral reapareció en público y habló en Intrusos sobre su rol como directora en teatro, el grave accidente doméstico que sufrió y, también, opinó sobre el colectivo Actrices Argentinas.

Si bien aseguró que se considera una persona feminista y que toda su vida trabajó para defender sus derechos, la actriz confesó que no comparte el modo en que se maneja el colectivo que integran colegas como Griselda Siciliani, Nancy Dupláa, Dolores Fonzi y Luisa Kuliok, entre otras. "Obvio soy una persona feminista y no estoy de acuerdo con los que violan o matan. Si bien es honesto lo que hace el colectivo de Actrices, no comparto el modo. Me pareció muy agresivo y violento todo. Me pareció una gran denuncia, pero demasiado pública, expusieron mucho el tema", disparó en referencia al caso de Thelma Fardin y la conferencia con la que se dio a conocer su denuncia por abuso sexual contra Juan Darthés.

"Me parece bárbaro lo que está pasando ahora. Estoy de acuerdo con que se denuncie. De hecho, tengo una nieta de 14 años... Pero lo único que dije es que me asombró la puesta en escena de esa situación (...). Ver a 500 actrices arriba de un escenario, exponiendo el hecho, no sé... Yo lo hubiera hecho de otra manera", advirtió Biral.

Y enseguida, hizo referencia a una de las tantas veces que trabajó con Darthés. "Trabaje mucho con él. Hice una novela, Se dice amor, en la que grabábamos muchas horas por día. Había muchas chicas jóvenes y yo lo veía siempre correcto, nunca fuera de espacio", recordó la actriz, que en esa tira interpretaba a una artista plástica.

Aunque no quiso revelar el nombre, Biral confesó que cuando era muy joven sufrió una situación de acoso con uno de sus compañeros: "Nunca me sentí acosada. Sufrí una situación incómoda con un compañero y lo resolví. Era en la época en que Canal 13 no tenía camarines, entonces este actor, que es muy conocido, venía a ver cómo me cambiaba", reveló. Y sin querer dar más detalles al respecto, aclaró: "Lo charlé con quien tenía que charlarlo y lo solucioné. Eran mis primeros trabajos en tele y fue fuerte, pero lo pude solucionar".

Biral, que está alejada de la tele y se encuentra dirigiendo la obra El Príncipie azul en el teatro Regina, confesó que no fue a ver la nueva versión de Brujas, ya que no quiere remover su pasado. "Aprendí mucho ahí como persona. Mi vida tuvo un antes y un después de Brujas. Pero creo que [ir a ver esta nueva versión] me traería más tristezas que alegrías", reflexionó con cierto pesar.

Luego, habló del accidente doméstico que sufrió hace tres años y que casi le cuesta volver a caminar: "Me quebré la pierna y la cadera en casa. Iba caminando y me enrosque con un cable de la tele, me lo llevé por delante. Fue hace tres años y todavía tengo secuelas. Estuve 6 meses en cama y después en silla de ruedas, andador y con bastón. No fue fácil. Pensás mucho. Por momentos me deprimía porque no sabía cómo iba a quedar".