Tomy Riguera, de Gran Hermano: los videos virales con su mamá, su carrera como futbolista y el duro motivo por el que tuvo que dejar la casa

El paso de Tomy Riguera por la casa de Gran Hermano, puede que resulte algo agridulce. Por un lado, durante dos semanas este participante tuvo la posibilidad de disfrutar la experiencia de estar en el reality, pero por otra parte, ser el primer eliminado en la denominada “placa planta” (destinada a aquellos jugadores que asumen un rol pasivo adentro de la casa), lo coloca en un lugar de cierta irrelevancia en el marco del juego. Sin embargo, y como detalló en un mano a mano con LA NACION, Tomy mira con entusiasmo su futuro, al punto de hacer a un lado a uno de los grandes amores de su vida.

-¿Qué balance hacés de tu paso por la casa?

-Fue una experiencia, la verdad, hermosa. Nunca me imaginé que los sentimientos, que los pensamientos se vivían así. Incluso le traté de explicar a mi familia lo que se sentía estar ahí adentro y no se comprende, porque fueron dos semanas que se vivieron con una gran intensidad, sin distracciones, viendo las veinticuatro horas a las mismas personas, y realmente es inexplicable lo que se puede llegar a sentir. Y por otro lado, sinceramente, la eliminación fue un golpe inesperado que me duele demasiado, pero también lo tengo como motivación para el futuro, ya sea para volver a entrar o para seguir con proyectos dentro del medio. La verdad es que tengo todo tipo de sentimientos.

-¿Pensás que fue justa la eliminación por considerarte “planta”?

-Recién acabo de revisar un poquito el celu y viendo los comentarios puede ser que afuera se me considerara así, pero realmente desde adentro no se esperó que yo me fuera. Sin embargo, creo que tuve que haber jugado un poco más con las cámaras. Yo realmente tenía la cabeza en el juego las veinticuatro horas. Obviamente desde adentro uno puede tener una lectura que afuera puede ser totalmente contraria. Pero yo me metí a un grupo con el que sinceramente no compartía los mismos pensamientos, y creo que me perjudicó mucho armar pésimo la placa con el grupo en el que estaba.

-¿Quiénes pensás que son los jugadores más fuertes?

-Desde el principio me enfoqué en la dupla de ex Gran Hermano. Me costaba entender a Ema y a Sol, ya sea por la experiencia que tenían o porque ellos ya se conocían, e incluso ya habían jugado juntos. Y eso era lo que más me costaba, leerlos.

-¿Cómo te gustaría aprovechar lo que significó tu paso por Gran Hermano?

-Si bien yo ya estaba metido en redes antes de entrar a la casa, creo que ahora me gustaría seguir sumando por ese lado. Si puedo seguir yendo a programas de televisión, me encantaría. Gran Hermano es una puerta que estoy abriendo recién ahora hacia todo lo que significa, y creo que voy a elegir este camino que es el correcto.

-En TikTok compartís contenido con tu mamá. ¿Cómo nació esa idea y cómo es tu relación con ella?

-La relación que tengo con mi mamá es la misma que cualquier persona puede tener con su mamá, solo que un día fuimos a un establecimiento bailable al que ella fue con un amigo, y por mi lado yo fui a bailar con mis amigos. No hay nada fuera de lo común, como bien lo ve la gente. Ese fue un momento que pasamos juntos y lo compartimos en las redes, y causó lo que causó. Pero la relación que tengo con mi mamá es la misma que tiene cualquiera.

-Pero entre vos y tu mamá no hay mucha diferencia de edad, parecen de generaciones cercanas...

-Sí, no sé si a mi mamá le va a gustar que diga esto (risas), ella tiene 45. ¡Perdón, no me cagues a pedos mami! Yo tengo 18 años, y lo de compartir se dio así, no tiene que ver con la edad. O sea, en el boliche al que fui ella estaba con su amigo y fue todo una casualidad.

-¿Cómo se tomaron tu mamá y tu familia tu entrada a Gran Hermano?

-La verdad es que por eso lado me siento un afortunado, porque desde el minuto cero ellos me apoyaron, dejándome en claro que hiciera lo que me gustara, lo que sintiera, y yo me apoyé en ellos para continuar este camino. Yo tenía una carga futbolística, ya que jugaba en la reserva de Defensores de Belgrano. Creo que si ellos no me apoyaban o me frenaban el carro, no iba a poder continuar, pero mi familia me dijo que hiciera lo que sintiera.

-¿Cómo nació tu amor por el fútbol y tu carrera?

-El amor por el fútbol apareció desde que nací. Realmente es mi pasión, es mi vida, siempre lo fue. Y del fútbol no me voy a ir nunca. Eso fue lo primero que hice cuando salí de la casa, más allá de estar con mi familia, obviamente. Pero por ahora lo que decidí es seguir por el camino de las redes, correrme un poco de lo profesional que siempre estuvo presente en mi vida. Aunque con el tiempo iré viendo qué situaciones se me presentan. El fútbol en sí no se va a ir nunca, pero tendré que ver qué pasa a nivel profesional. Es todo muy de repente esto de salir de la casa.

-¿Hubo algún familiar que te motivara a dedicarte profesionalmente al fútbol?

-Sí, mi viejo que me llevaba a Rosario en el carrito. No somos mucho de ir a la cancha, pero cada vez que voy lo tomo como algo hermoso. Yo juego al fútbol desde muy chico, empecé en clubes de futsal, de baby. Y como me subían mucho de categoría, me llevaban con los grandes. Entonces mi viejo me motivaba, porque mi familia me apoya en todo. Mi viejo me empezó a acompañar a todos lados, cuando jugaba los sábados y los domingos, él venía siempre. Realmente no había partido en el que yo mirara al alambrado y no lo viera a mi viejo. Eso te motiva, porque yo también jugaba para él, no es un camino de uno solo.

-¿Por qué decís que “también jugabas para él”?

-Porque a mi viejo le encanta el fútbol y verme jugar, me lo dice todo el tiempo. Y a mí me gusta muchísimo jugar al fútbol y que me vea. Es una mezcla. Yo jugaba para mí porque obviamente es mi vida, pero también jugaba para darle un orgullo a él.

-¿Y tu viejo hoy qué te dice con respecto a Gran Hermano, le gusta o preferiría verte metido en el fútbol?

-Y, mirá, al principio tal vez es como que me dijo que no tomara las decisiones apurado porque realmente me pueden cambiar la vida. Nunca en mi vida me había planteado dejar el fútbol profesional. Y como se me dio esta oportunidad de Gran Hermano, él me dijo que lo pensara bien, entonces tuvimos charlas todos los días, hasta que tomé la decisión. Yo creo que voy a seguir por este lado porque lo veo más a futuro, y pienso que puede llegar a ser mi vida esto de los medios.