Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tiene un segundo eliminado. Se trató de un jugador que tuvo que dejar la casa más famosa del país después de que el público lo elimine en una placa “planta”, que refiere a los jugadores que no generaron material ni hicieron mucho dentro del reality desde que empezó el show.

Tras la salida de Gabriel Lucero, el segundo en dejar el programa fue Tomy.

Tomy se convirtió en el segundo eliminado de Gran Hermano

Quién se fue de Gran Hermano este lunes 9 de marzo

El programa del lunes 9 de marzo ya se estimaba cargado de emociones. Santiago del Moro, el conductor, empezó a descartar sobre verdes y amarillos. En particular, los primeros salvados fueron Cinzia Francischiello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez y Nazareno Pompei.

En este escenario, quedaron mano a mano Catalina “Titi” Tcherkaski y Tomás “Tomy” Riguera. En un tono “planta”, una persona disfrazado de arbusto entró a la casa para comunicar lo que ya sabían los televidentes: con una carretilla y el disfraz puesto, la “planta” cruzó la casa al ritmo de una salsa y se llevó la valija de Tomy.

Así Se Llevaban La Valija De Tomy

El listado de todos los participantes que siguen en Gran Hermano

Andrea del Boca

Emanuel Di Gioia

Lolo Poggio

Carmiña Masi

Jennifer Galvarini “Pincoya”

Brian Sarmiento

Danelik Galazan

Manuel Ibero Durigón

Catalina “Titi” Tcherkaski

Yisela “Yipio” Pintos

Juani Car

Daniela De Lucía

Nicolás “Nick” Sícaro

Divina Gloria

Jenny Mavinga

Eduardo Carrera

Solange Abraham

Martín Rodríguez

Cinzia Francischiello

Franco Zunino

Kennys Palacios

Lola Tomaszeuski

Nazareno Pompei

Yanina Zilli

Luana Fernández

Franco Poggio

Carla Bigliani

Los participantes eliminados de Gran Hermano

Los primeros dos jugadores que tuvieron que dejar la casa, fueron:

Gabriel Lucero

Tomy Riguera

Dónde ver en vivo Gran Hermano, Generación Dorada

El programa principal se emite por la pantalla de Telefe de lunes a jueves a las 22:15. La señal de aire ofrece las galas de eliminación, los clásicos debates y los desafíos semanales bajo la conducción de Santiago del Moro. Los espectadores también podrán verlo a través de operadores de cable, que cuentan con frecuencias específicas para sintonizar la señal en todo el país.

Gran Hermano Generación Dorada

La transmisión por 24 horas de forma gratuita ocurre a través de la plataforma DGO. Este servicio de streaming pertenece a la empresa DirecTV y permite un seguimiento constante de la convivencia sin cortes publicitarios. La aplicación funciona en dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes de manera directa.

Existen otras alternativas digitales para el público que consume contenidos bajo demanda. La plataforma Prime Video integra los programas en su catálogo de forma simultánea. De esta forma, los episodios quedan guardados en este sitio para su visualización posterior en cualquier momento del día.

Por su parte, los canales oficiales de YouTube y Twitch bajo el nombre de Streams Telefe ofrecen una cobertura complementaria. Este espacio digital presenta las reacciones en vivo de figuras como La Tora y Fefe Bongiorno junto a otros creadores de contenido.

Las nuevas instalaciones de Gran Hermano

En qué canal se puede ver Gran Hermano

La sintonía de la competencia varía según el proveedor de servicios de televisión por cable que posea el usuario. Las principales operadoras del mercado argentino ya definieron las ubicaciones en sus respectivas grillas:

DirecTV: canal 123 y 1123 en su versión de alta definición.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001.

Santiago del Moro encabeza la conducción de las galas centrales y los debates con los participantes Telefé

El acceso a estos canales garantiza la recepción de las galas en vivo donde ocurren las nominaciones y las salidas de los participantes. La calidad de la imagen cuenta con mejoras técnicas debido a la renovación total del set con tecnología de punta que realizó la productora para este aniversario.