Vecinos en guerra: Brenda Gandini denunció a Federico Bal por ruidos molestos

Federico Bal vuelve a ser noticia, y esta vez no por un buen motivo: cansados por los ruidos molestos, los vecinos del actor lo denunciaron públicamente y hasta quieren echarlo del barrio privado de Mar del Plata en el que se encuentra instalado. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el nombre de Brenda Gandini, cuya casa es lindera a la del actor de Mentiras inteligentes.

En un audio que se filtró en los medios, se puede observar el descontento de la actriz de Desnudos por la situación. "Si vos me decís que hace una fiesta el fin de semana, bueno, está bien. Nosotros llegamos a las 2 de laburar y a las 9 estamos despiertos por nuestros hijos. Nos despertamos a la noche porque ellos se despiertan por la fiesta. A las 6.30 de la mañana los tengo que hacer dormir de nuevo porque este pibe, que está al lado, está gritando con sus amigos en la pileta", relató Gandini en el mensaje viralizado por El run run del espectáculo, de Crónica.

"No sé cuales son las leyes del barrio, pero me la aguanté cuatro veces. Otra vez no me la voy a volver a aguantar. Entonces necesito hablar con alguien que me de la seguridad de que también no van a dejar pasar a los amigos y que no tenga que estar llamando a las 4 de la mañana para que hagan silencio. Me parece que no entiende las normas de convivencia", advirtió, notablemente enojada y pidiendo una solución a los responsables de la seguridad del country en el que conviven.

Tras comparar la situación con veranos anteriores, la mujer de Gonzalo Heredia agregó: "Además, si ya lo echaron de un barrio no entiendo por qué lo dejan entrar. Que se alquile una casa en medio de Chapadmalal donde pueda hacer lo que él quiera".

En cuanto a cuál es la respuesta de Bal frente a los reclamos de los vecinos, Gandini reveló: "La respuesta es que él tiene 30 años y que puede hacer una fiesta, que está soltero. Todo bien pero no lo hagas en un barrio familiar y menos si tenés una familia al lado que trabaja y tiene hijos. Yo necesito hablar con alguien que pueda resolver esto porque si no vamos a terminar muy mal de verdad", adelantó la actriz.

Según Daniel Ambrosino, este reclamo no quedó solo en una denuncia de Whatsapp y pasó a mayores. "Se encontraron cara a cara en el complejo teatral donde ambos trabajan y Gonzalo Heredia fue a encararlo a Federico Bal de mala manera", relató el periodista. "Federico se sintió muy incomodo y parece que después fue a la casa de Gonzalo y Brenda para pedirles disculpas", agregó.