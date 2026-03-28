Sofía Aldrey, la exnovia de Federico Bal, anunció su embarazo: “Bebito”

Sofía Aldrey, exnovia de Federico Bal, confirmó que está en la dulce espera. Está embarazada de su primer bebé con su novio Ignacio “Nacho” Vivas. Desde París, Francia, donde se encuentra de vacaciones, compartió la feliz noticia y mostró cómo crece su panza.

Sofía Aldrey, la exnovia de Federico Bal, anunció su embarazo (Foto: Instagram @sofialdrey)

“Recapitulación de estos últimos días de sentimientos encontrados. Despedir a Simba (su perro). Conocer París con mi mami y bebito, comer rico, paseos con el futuro papá, largas caminatas, mucha foto en el espejo y masajitos en lo de Lula”, escribió la estilista en el posteo que hizo en Instagram el viernes 27 de marzo. “Agradecer siempre, esta vez a la Virgen de la Medalla Milagrosa que moría por conocer porque es la del día que nací”, sentenció.

Sofi Aldrey lució su embarazo en París (Foto: Instagram @sofialdrey)

Sus palabras estuvieron acompañadas por varias imágenes en las que se la pudo ver en París junto a su madre, disfrutando de los paisajes y la gastronomía. También posó junto a su pareja y dejó al descubierto cómo el bebé crece en su vientre y también una de las ecografías. Rápidamente, el posteo se llenó de cálidos mensajes de felicitaciones por la feliz noticia. Entre ellos estuvieron los saludos de Pepe Ochoa, Barbie Simons y María Belén Ludueña.

La joven compartió fotos de su embarazo (Foto: Instagram @sofialdrey)

Sofía Aldrey estuvo en pareja con Federico Bal durante tres años. Parecían tener una relación sólida y de hecho se conocían desde la infancia. Sin embargo, estalló el “lavarropas gate” y el hijo de Carmen Barbieri quedó, una vez más, envuelto en una polémica. En febrero de 2025, Yanina Latorre contó en LAM (América TV) que la joven se enteró de las infidelidades de su novio por las aplicaciones de sus electrodomésticos. Advirtió que su novio lavaba las sábanas en horarios poco usuales, a modo de borrar la evidencia de que otras mujeres estuvieron en su casa.

Sofía Aldrey está en pareja con Ignacio Vivas, ex CEO de C5N y expareja de Estefanía Berardi (Foto: Instagram @sofialdrey)

Entre las filtraciones de chats, apareció el nombre de Estefanía Berardi, dando cuenta de que habría tenido un affaire con Bal. Lo curioso ahora es que la pareja de Aldrey es el exnovio de la panelista. Ignacio Vivas, hasta julio de 2025 vicepresidente del Grupo Indalo y CEO de C5N, mantuvo una relación con Berardi en 2023.