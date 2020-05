Verónica Ojeda habló del violento robo que sufrieron sus padres, en Lanús

Verónica Ojeda habló del robo que sufrieron sus padres, en Lanús Fuente: Archivo

5 de mayo de 2020 • 17:28

Verónica Ojeda contó en detalle cómo fue el violento robo que sufrieron sus padres , Carlos y Rufina, en su casa de Lanús . "El domingo pasado, mi papá salió un momentito a arreglar una ventana que no funcionaba bien. Mis padres viven a tres cuadras de la municipalidad, en pleno centro. Fue un robo al voleo, creo yo porque los chorros venían a todo lo que da con el auto. Eran tres, que apuntaron a mi papá con un arma", explicó en Confrontados .

Un poco nerviosa, la ex de Diego Maradona continuó con el relato: "Los chorros querían entrar en la casa de mis padres, que tiene dos puertas. Pasaron la primera pero la segunda no porque estaba cerrada y mi mamá estaba del otro lado. Le dijeron que abriera la puerta porque sino mataban a mi papá. Mi mamá dijo que no, le dio a entender que había más gente en la casa, porque grito que llamaran a la policía. Los chorros pedían plata sin parar. Un vecino escuchó los gritos y llamó a la policía. Los chorros huyeron pero a las 15 cuadras chocaron y la policía los agarró. Mi mamá llamó al 911 y le tomaron todos los datos, pero nunca llegaron".

Ojeda, que vive con su hijo Diego Fernando en su casa de Ezeiza, llama todos los mediodías a sus padres. Así fue como se enteró. "Cuando hablé por teléfono mi mamá estaba llorando, angustiada. Yo me desesperé. Quise romper la cuarentena, agarrar mi camioneta e ir a ver cómo estaban. Por suerte fue un susto. Hoy los ladrones están detenidos. Mis padres fueron muy valientes. Venían de otras entraderas: habían robado dos casas más antes", explicó.