Thalía se renueva y anuncia un álbum especial por Navidad; los detalles y cuándo estará disponible

Thalía dejó expectantes a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de un disco especial con temas navideños. La cantante compartió un adelanto a través de su cuenta de Instagram, donde se le ve preparando una pantalla verde para sus grabaciones, anticipando una gran sorpresa para sus fans: su álbum titulado “Navidad Melancólica”.

Este proyecto, que es el primero con temática navideña en la carrera de la artista, estará disponible en plataformas digitales a partir del 1° de noviembre. “¡Bellezas mías! Les dije que venía con sorpresas… Estoy emocionadísima de anunciar el lanzamiento de mi primer álbum completo de Navidad: Navidad Melancólica, disponible el 1° de noviembre”, escribió la intérprete junto a la publicación en la que mostró la portada del disco.

“Navidad Melancólica”, el nuevo álbum de Thalía. Instagram Thalia

Las razones detrás del álbum navideño de Thalía

Thalía reveló que este álbum está inspirado en los recuerdos de su infancia, los cuales ha transformado en mensajes de amor y esperanza para celebrar una de las épocas más especiales del año. “Este proyecto surge de la necesidad de preservar mis memorias de niñez y convertirlas en momentos llenos de alegría, esperanza y fortaleza, para vivir estas fechas con fe”, explicó la cantante.

En cuestión de minutos, los seguidores de la intérprete de “Amor a la mexicana” agotaron las 100 copias autografiadas del álbum. Thalía expresó su gratitud hacia los fans que siempre han apoyado su música: “Los amo de verdad”.

La artista también destacó que está disponible una edición limitada en formato vinilo a través de su página web. “Esta versión especial fue creada con todo mi cariño para ustedes, para que en esta Navidad sientan esa unión familiar tan importante”, señaló. Allí también se puede escuchar un adelanto exclusivo.

Thalía, una verdadera influencer

Thalía tiene 53 años y en la actualidad, además de seguir desplegando su talento por los escenarios, es toda una influencer en la plataforma de Instagram en donde ya tiene más de 21 millones de seguidores. Allí es donde comparte fotos y videos de sus viajes, sus shows y sus momentos en familia y con amigos.

Entre el contenido que Thalía publica en sus redes sociales, no faltan los contactos estrechos que mantiene con sus fanáticos. Resulta muy común hallar videos en los que la artista responde preguntas y comparte situaciones de su vida privada con quienes integran su incondicional fandom.

Thalía tiene 53 años y además de seguir desplegando su talento por los escenarios, es toda una influencer en Instagram (Archivo) @thalía / Instagram

En este marco, sorprendió a sus seguidores al dar detalles de los “tesoros” que le gusta coleccionar. Fue a través de una de sus historias donde la intérprete de “Equivocada” explicó y mostró lo que colecciona y el especial significado que tiene para ella.

“Fuera de broma me encanta hacer colecciones. Siempre hago colecciones de cositas. Tengo colecciones de aretes. Siempre me han gustado los dijes y poseo unos cuantos recuerdos de cada uno. Me encantan”, contó en alguna oportunidad acerca de sus actividades favoritas. Así, dejó en evidencia el valor que le otorga a las pequeñas cosas y cómo los valora.

