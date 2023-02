“The Flash”: quién es Sasha Calle, la actriz que será la nueva Supergirl

escuchar

Para muchos ha sido una gran sorpresa el reciente tráiler que lanzó la franquicia de DC Comics sobre la película The Flash. Entre el reparto está Supergirl, quién es interpretada por la actriz Sasha Calle, un personaje que se está ganando el corazón de la fanaticada.

¿Quién es esta artista? En esta nota te contamos todos los detalles que debés conocer sobre este personaje que está dando que hablar. Sasha Calle es una actriz conocida por su papel de Lola Rosales en la telenovela de CBS The Young and the Restless.

Sasha Calle sobre su preparación en AMDA y su experiencia en "The Young and the Restless."

Nació en Boston, Massachusetts; es de ascendencia colombiana y tiene un hermano menor. Ella y su madre se mudaron a Colombia cuando ella tenía diez años, pero regresaron a Estados Unidos después de dos años, se graduó de la American Musical and Dramatic Academy donde obtuvo una licenciatura en Bellas Artes.

En septiembre de 2018 se unió al elenco de la telenovela The Young and the Restless como la chef Lola Rosales. Recibió una nominación al premio Emmy como Mejor intérprete joven en una serie dramática en 2020 por su actuación.

En febrero de 2021 fue elegida para su primer papel cinematográfico para interpretar a la superheroína Supergirl en el Universo Extendido de DC, comenzando con la película The Flash, que se estrenará en junio de 2023.

Es importante destacar que será la primera actriz hispana en interpretar el papel. Según algunos medios de comunicación relacionados con la crítica audiovisual, los fanáticos destacan el trabajo de la actriz Sasha Calle.

“Calle, de 27 años, fue anunciada como Supergirl a principios de 2021 por Andy Muschietti. La propia actriz no podía creer la oportunidad tan grande que estaba en sus manos y finalmente comenzó con el rodaje de The Flash a mediados del mismo año”, se señala en algunas plataformas.

Sasha Calle será la primera actriz hispana en interpretar el papel

Quién es The Flash

Creado por el escritor Gardner Fox y el artista Harry Lampert, el “Flash” original apareció por primera vez en Flash Comics #1 (fecha de portada de enero de 1940 / mes de noviembre de 1939).

En un principio, The Flash fue apodado como el “Corredor Escarlata”, todas las encarnaciones del Flash poseen “supervelocidad”, que incluye la capacidad de correr, moverse y pensar extremadamente rápido, también puede atravesar la materia sólida, usar reflejos sobrehumanos y aparentemente violar ciertas leyes de la física, como superar la velocidad de la luz.

Hasta ahora, al menos cuatro personajes diferentes, cada uno de los cuales de alguna manera obtuvo el poder de “la Fuerza de la Velocidad”, asumieron el papel del Flash en las historias de DC: el atleta universitario Jay Garrick siendo el primero en portar el título (1940-1951, 1961-2011, 2017-presente), el científico forense Barry Allen (1956-1985, 2008-presente), el sobrino de Barry Wally West (1986-2011, 2016-presente) y el nieto de Barry Bart Allen (2006-2007).

Cada encarnación de Flash fue un miembro clave de al menos uno de los principales equipos de DC: Sociedad de la Justicia de América, Liga de la Justicia de América, Los Jóvenes Titanes y Young Justice. Wally West y Bart Allen originalmente fueron conocidos como Kid Flash, posteriormente asumieron el manto de Flash.

Ezra Miller convertido en The Flash, el último que lo interpretó

Se creía que West era el único que sabía dominar la fuerza de la velocidad, pero actualmente Barry Allen y otros personajes que han adquirido “la fuerza de velocidad” han demostrado cierto nivel de poder y control sobre esta.

The Flash es uno de los personajes más populares de DC Comics y fue parte integral de las muchas historias de “crisis” que cambian la realidad a lo largo de los años.

La reunión original de Flash de la edad de oro Jay Garrick y la de edad de plata de Flash Barry Allen en El Flash de dos mundos (1961) introdujo el concepto del Multiverso a los lectores de DC, que se convertiría en la base de muchas historias de DC en los años venideros.

