Thelma Fardin presentó su libro y un video de la denuncia a Darthés en Nicaragua

La actiz presentó "El arte de no callar" junto a Actrices Argentinas

La actriz Thelma Fardin hizo una nueva presentación de su libro "El arte de no callar" en un espacio intimista junto al colectivo Actrices Argentinas , donde se mostró un video sobre el recorrido judicial y burocrático que hizo en diciembre del año pasado en Nicaragua, cuando concretó la denuncia por violación contra el actor Juan Darthés .

"Un viaje. Seis vuelos. Un motivo" fue el titulo del video que presentó Lucía, la amiga de la actriz que la acompañó a Managua, capital del país centroamericano.

Allí se vio el momento en que Fardín salió del aeropuerto Augusto Sandino y contó que estuvo medía hora en Migraciones. "Les parecía extraño que nos quedáramos solo una semana", explicó.

Luego, el paso a paso que hizo hasta que le aceptaron la presentación judicial: primero, en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), donde parte del equipo la acompañó durante los trámites; luego, en la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal; y, mas tarde, en la Embajada Argentina y la Clínica Forense de la Mujer.

Hubo pocas imágenes de Fardín, pero elocuentes. Se la vio agotada mientras leía papeles que luego firmaba; tocando el timbre en la representación argentina en Nicaragua; y, sobre el final, el alivio resumido en la frase: "ya hicimos todo acá".

Durante la proyección, la artista no pudo contener las lágrimas, e inmediatamente subieron al escenario de Dain Usina Cultural (un espacio de Palermo) un grupo del colectivo Actrices Argentinas, donde Fardin milita y junto a quienes hizo pública la denuncia contra Darthés el 11 de diciembre del año pasado.

Las actrices vestidas de negro leyeron párrafos del libro autobiográfico de Fardin, que había presentado en la ultima Fería del Libr. Esta vez, lo presentó "entre amistades, familiares y actrices, sin las cuales hoy no estaría aquí", dijo la actriz.

En el grupo estaba Anita Co, la actriz que a principios de 2018 también denunció a Darthés por abuso sexual. Él la demandó por injurias. La semana pasada debía hacerse una audiencia, pero el actor no se presentó aduciendo que está realizando un "tratamiento terapéutico" en Brasil, donde vive desde que se conoció la denuncia que le hizo Fardin.

Co, con la voz quebrada, leyó un texto de "El arte de no callar", mientras la actriz Jazmín Stuart, visiblemente emocionada, la consoló. La lectura colectiva concluía en la voz de Mirta Busnelli quien dijo: "En el interior de laberinto no dejamos de sorprendernos", una alegoría de los vericuetos judiciales que transita hoy Fardin.

Algunos amigos de la autora hablaron al principio del encuentro. También lo hizo Ofelia Fernández, la joven de 19 años que es candidata a legisladora porteña por el Frente Patria Grande. Entre el público, estaba la mamá de Thelma, muy emocionada durante toda la noche.

Fardin contó que está "buscando financiamiento para poder avanzar en el proyecto para víctimas de violencias con la Red por la Infancia", una iniciativa que esta agencia adelantó en enero de este año. "Me está costando, pero lo vamos a lograr", añadió.

Hubo música en el medio de las palabras y el cierre estuvo a cargo de Miss Bolivia que cerró el encuentro íntimo y emotivo cantando "Paren de matarnos": un himno de la militancia contra los femicidios.

Agencia Télam