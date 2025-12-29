Netflix apuesta por un thriller psicológico de seis capítulos que promete atraparte de principio a fin

Netflix anunció el estreno de un thriller psicológico con el que apuesta que además de causar sorpresa en el espectador, lo hará dudar constantemente de quién es el verdadero asesino. Se trata de Él y ella o His & hers, de la novela homónima y best seller de la autora Alice Feeney. Enterate de qué se trata y cuándo se sumará al catálogo oficial.

La producción corrió el escenario en el que se centró la historia y pasó de Reino Unido a los Estados Unidos. Atlanta es la ciudad elegida para desarrollar esta miniserie de seis capítulos con poco más de 50 minutos de duración cada uno.

Tessa Thompson es Anna, un periodista y presentadora de televisión que retorna a su pueblo por un asesinato misterioso (Fuente: Tudum/Netflix)

De qué trata His & hers

La trama sigue a Anna Andrews y Jack Harper, dos habitantes del estado de Georgia que están involucrados en un crimen sin resolver. Mientras transcurre un verano abrasador en Atlanta, las cosas se ponen difíciles con la aparición de pistas sobre un sospechoso, es allí donde el temor a que salga la verdad obliga a uno de los protagonistas a movilizarse.

Anna es una periodista que vive en un asentamiento a las afueras de la ciudad, en el olvido, alejada de sus amigos y atormentada por un pasado que la persigue desde hace tiempo. Cuando escucha hablar de un asesinato en Dahlonega, el aparente pueblo tranquilo donde creció, es que vuelve a la vida y siente que debe retornar con el propósito de encontrar una respuesta.

La aparición repentina de Anna en medio de la investigación del caso la ubica como la primera sospechosa para el detective Jack (Fuente: Tudum/Netflix)

Jack, policía de Dahlonega, trabaja en la oficina del sheriff. Vive con su hermana y su sobrina y está casado con Anna, pero están distanciados por una pérdida y una traición. Sus vecinos lo consideran un buen hombre y cuando recibe la notificación para resolver el caso, un recuerdo afín lo intranquiliza, en especial cuando se topa con su ex entrometida en la investigación. Es allí cuando decide empezar a atar cabos sueltos que podrían conducirlo al verdadero criminal. Su mirada no se escapa de ella ni por un momento y la ubica como la principal sospechosa.

La historia presenta un crimen y dos versiones del mismo, por lo que se intenta que el espectador también se vuelva parte para descubrir al culpable, aunque todo parezca ir en una dirección, hacia el final puede terminar en una conclusión inesperada.

Cuándo se estrena la miniserie

His & hers es una producción dirigida por el cineasta William Oldroyd y protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal. Netflix anunció que el estreno de la miniserie está previsto para el 6 de enero a nivel mundial.

En diálogo con Tudum, Thompson dijo: “Estoy sumamente feliz de colaborar con un cineasta que admiro desde hace mucho tiempo y con un equipo increíble para crear una propuesta innovadora en un género del que nunca me canso”.

Jack intenta descubrir quién cometió el crimen mientras lucha con el regreso de su ex al pueblo en el que vive (Fuente: Tudum/Netflix)

Y añadió: “Desde el momento en que escuché lo que Will imaginaba hacer con el brillante libro de Alice Feeney hasta el momento en que visité el pueblo donde se ambienta nuestra historia, quedé cautivada”.

El elenco está conformado, además de los actores principales, por: Pablo Schreiber, Crystal Fox, Sunita Mani, Rebecca Rittenhouse, Marin Ireland, Ellie Rose Sawyer, Chris Bauer, Jamie Tisdale, Poppy Liu, Rhoda Griffis, Tiffany Ho, Isabelle Kusman, Dave Maldonado, Kristen Maxwell, Leah Merritt, Mike Pniewski y Astrid Rotenberry.