Rating: cuánto midió la última gala de eliminación del año de Masterchef

Ya son nueve los participantes que dejaron las cocinas de MasterChef Celebrity. Y es que el ciclo que conduce Wanda Nara se va complicando a medida que avanzan los programas. Si bien es cierto que la mayoría de los famosos llegaron sin saber casi nada de cocina, casi todos fueron aprendiendo técnicas y mejoraron considerablemente. Tras la gala de última chance en la que tuvieron que cocinar un plato de cocina nepalí: Dal Bhat y Momo, por primera vez, el jurado decidió entregar el delantal negro antes de tiempo a Momi Giardina por la poca calidad de su plato y salvó a Ian Lucas. Este lunes en la noche de eliminación, la humorista, La Joaqui, Susana Roccasalvo, Andy Chango, Leandro ‘Chino’ Leunis, Claudio ‘Turco’ Husaín y Agustín ‘Cachete’ Sierra fueron los que tuvieron que desplegar todo su talento para continuar dentro del reality de Telefe.

La noche comenzó con la competencia entre los especiales de Pasapalabra con Julia Calvo, Florencia Otero y Juan Pablo Geretto contra Tati Schapiro, la actriz Carla Pandolfi y Germán Tripel versus LAM, Bendita y el cine de eltrece, con ventaja para Telefe. El ciclo que conduce Iván de Pineda se mantuvo liderando la franja con un pico de 7.9 puntos, mientras que “El mundo del espectáculo” se posicionó tercero con 3.4, detrás del programa de espectáculos de Ángel de Brito con un pico de 4 puntos de rating. Pasadas las 22.10 arrancó la décima gala de eliminación de MasterChef Celebrity con un piso de 7.7. Mientras el resto de los participantes supervisan todo desde el balcón, sus compañeros se las ingeniaron para llevar adelante el desafío y no quedar fuera de juego. Los famosos tuvieron que sortear la prueba de cocinar el mejor plato con atún rojo en 60 minutos..“Lo que tiene enfrente de ustedes es el rey del mar, se puede ver en diferentes restaurantes, lo pueden cocinar a alta temperatura en la plancha o en baja temperatura con una materia grasa”, les adelantó Donato de Santis. A medida que fue avanzando la competencia, el rating trepó a los 9.1 puntos.

Por su parte, Iron Man 2 se mantuvo segundo en la franja y terminó con 3.1 puntos, cifras más cercanas a la temporada de verano. Pasó en América con pico de 2,8 y Bienvenidos a ganar de Laurita Fernández con 2,3 se mantuvieron tercero y cuarto, respectivamente. Minutos antes de las 23, arrancó Polémica en el bar con 1.8 puntos. Mariano Iúdica junto a Pitty, la numeróloga y Lourdes Verón, Diego Moranzoni, Silvia Escudero, Luis Ventura, el periodista Javier Calvo y Gabriel Schutz hablaron, entre otros temas, de las predicciones para 2026.

En MasterChef, a la hora de las devoluciones, los resultados fueron dispares. La primera en presentar su plato fue Susana Roccasalvo, atún con un colchón de cebollas y champignones por el que fue felicitada. El Turco cocinó atún sellado con sésamo salsa de mango y Andy Chango, tartar de atún con carpaccio de zucchinis; ambos fueron criticados por el jurado.

Luego llegó el turno de Cachete Sierra con tataki con yogurt, crocante de fideos de arroz, vinagreta y ensalada fresca de cilantro y mango por el que salió airoso. El Chino Leunis presentó un tartar con aceite de eneldo con guarnición de plata, rabanitos y mango y Momi Giardina otro tartar de atún pero con salsa teriyaki, con malas ejecuciones. Finalmente, La Joaqui preparó un rol de atún con ensalada de mangos, rabanitos, cebolla morada y jalapeño por el que pasó a la siguiente ronda. Inesperadamente, Maxi López anunció: “Tengo que viajar, se me terminó el tiempo, pero voy a volver”, ya que en unos días nacerá su bebé y será padre en Suiza.

MasterChef Celebrity lideró la franja con un pico de 11.5 puntos, en la noche en la que Momi Giardina y Andy Chango quedaron en la cuerda floja. Finalmente, la humorista fue eliminada. “Un poco me lo esperaba. Quiero decirles gracias infinitas. Entré con mucho miedo porque la cocina me tenía anulada pero me voy con una olla llena de amigos. El tiempo que estuve, que fue más del que yo esperaba, fui muy feliz”, se sinceró entre lágrimas.