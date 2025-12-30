Verano en la TV: algunas caras nuevas, el regreso de un polémico formato y la búsqueda por no perder audiencia

Este año que está a punto de despedirse termina confirmando que la pantalla chica ya no es lo que era, producto de propuestas repetitivas, falta de ficción, reducción de la pauta publicitaria y crisis económica dentro de las empresas. A pesar de eso, los canales siguen pensando proyectos y alternativas para intentar recuperar el público que se fue.

Verano gasolero

Estos últimos 12 meses se caracterizaron por la sobreabundancia de programas de panel, la repetición de ciclos, los realities y el dominio del fútbol por sobre todas las cosas. El Mundial sub 20, la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes y las Eliminatorias 2026 coparon la parada en materia de rating, y el resto de la televisión estuvo muy por detrás. La temporada estival no presentará muchos cambios, ni tendrá grandes novedades.

El viernes 26 de diciembre se despidieron la mayoría de los conductores, ya que empezaron sus vacaciones. Sin embargo, la mayoría de los ciclos seguirán con reemplazos y los canales con su programación habitual. Telefe fue el canal más visto este 2025 con un promedio anual de 46,60% de share y 6,93 puntos de rating y no piensa hacer demasiados cambios durante el verano. Apuesta a sus ciclos en vivo A la Barbarossa, Corta por Lozano, Ariel en su salsa, a las novelas y planea estrenar Bahar, una conmovedora y moderna producción turca que promete cautivar a la audiencia argentina. Esta ficción, que ha sido un gran éxito internacional, se destaca por su mensaje universal sobre la fuerza interior y la resiliencia de una mujer.

Por su parte, el combo Pasapalabra y MasterChef Celebrity con Wanda Nara seguirá por las noches. Claudia Villafañe y Yanina Latorre reemplazarán a Maxi López hasta su vuelta y comenzará el repechaje con el regreso de varios famosos. Marley seguirá con ediciones estreno de sus viajes Por el mundo y estarán los noticieros en sus ediciones habituales.

En tanto, el plato fuerte del canal llegará a finales de febrero: Gran Hermano, generación dorada, de la mano de Santiago del Moro

Eltrece es el canal que más cambios tendrá durante estos meses de verano: el 5 de enero debutará La cocina rebelde, a las 14.45, con Jimena Monteverde, Coco Carreño y un equipo de profesionales del mundo culinario que los acompañarán todas las tardes, al que también se sumará Romina Pereiro, la nutricionista que deja Ariel en su salsa. Ese mismo día, pero a las 18.15, llegará The Balls!, esta vez con la conducción de Benjamín Vicuña. El ciclo The Balls! fue una de las grandes apuestas del primer semestre dentro del canal que comanda Adrián Suar sin demasiado éxito. Originalmente llamado The quiz with balls, el formato de preguntas y respuestas, se basa en dos equipos que compiten por episodio, cada uno compuesto por cinco miembros de una familia o amigos que hacen de todo para ganar el premio mayor de diez millones de pesos y no caer al agua.

Por otra parte, el prime time de este canal estará repleto de películas estreno y de ficciones nacionales como El encargado y La hija del fuego con la China Suárez hasta que vuelva Guido Kaczka de sus vacaciones.

Asimismo, durante el mes de enero, eltrece tendrá a Mirtha Legrand y a Juana Viale desde Mar del Plata. La diva comienza su temporada número 58 al aire y como siempre sus cenas dejarán tela para cortar y su nieta hará lo propio los domingos al mediodía.

En cuanto a América y elnueve, sus programaciones serán las de siempre con algunos pequeños cambios. En enero, Mauro Szeta conducirá Lape Club Social Informativo mientras Sergio Lapegüe se tome vacaciones; Marina Calabró estará al frente de El diario de Mariana y lo mismo pasará con SQP, ya que Sabrina Rojas le cuidará el lugar de Yanina Latorre, pero con un ingreso al panel, ya que se suma Carla Conte a Ximena Capristo, Majo Martino y Martín Salwe.

En el prime time de América, Polémica en el bar ocupará el horario de las 22 que dejará Pasó en América y, los fines de semana, llegará Destinos y sabores, desde el 4 de enero, todos los domingos, a las 11.30, con la conducción de Rodrigo Cascón y Sebastián Coria.

Pero uno de los platos fuertes de América llegará en febrero, mes elegido para que debute Beto Casella en esta señal. La salida del conductor de Bendita de elnueve y su desembarco en el canal de la calle Fitz Roy es uno de los pases del año. Sin nombre confirmado para este flamante ciclo, se presume que será BTV, el conductor estará en el horario de las 22, acompañado por Any Ventura, Alejandra Magilietti, Mariela Fernández, Walter Queijeiro, Joe Fernández, Leo Raff, Agustín Guardis (exparticipante de Gran Hermano) Enzo Aguilar, Franco Casella y Mariano Flax, el tradicional locutor de Bendita.

En cuanto al canal que comanda Diego Toni, Con Carmen se emitirá a las 13.30 y luego llegarán Los profesionales de siempre con Flor de la V. Escuela de cocina sigue, pero con nuevo conductor, aunque aún no está definido quién será, y Bienvenidos a ganar tendrá al frente a Hernán Drago. Por su parte, la Televisión Pública transmitirá todos los festivales de las diferentes provincias como todos los veranos.