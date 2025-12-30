Entre lágrimas, un regalo y una promesa, Maxi López le dijo adiós a MasterChef

Desde un primer momento se supo que la participación de Maxi López en MasterChef Celebrity Argentina (Telefe) tendría algunas interrupciones, pero, lo que tal vez nadie esperaba era que no solo se prolongaría, sino que él que se convirtiera en uno de los favoritos de esta edición. Si bien desde que empezó el programa tuvo que viajar por unos días a Ginebra, Suiza, y Marley lo reemplazó, ahora su ausencia será más larga. Entre lágrimas, abrazos y un especial regalo, en la emisión del 29 de diciembre, el exfutbolista se despidió de sus compañeros antes de viajar a Europa para el nacimiento de su quinto hijo e hizo una especial promesa que alegró a todos.

Antes de que se revelara el nombre del nuevo eliminado de la competencia, Wanda Nara anunció que Maxi López tenía algo que decir. Bajó del balcón, se acercó a su exesposa y expresó: “Se me terminó el tiempo, me están esperando, así que tengo que viajar”. El exfutbolista y su mujer Daniela Christiansson están en la dulce espera de Lando, su segundo hijo en común. Ya son padres de Elle, de dos años, y él tiene tres varones, Valentino, Constantino y Benedicto, con Wanda Nara.

Maxi López anunció su salida de MasterChef para regresar a Europa por el nacimiento de su hijo Lando (Foto: Captura de video / Telefe)

Sin embargo, su ausencia será solo temporaria: “La decisión está tomada, me toca irme. Tengo que acompañar a Daniela en Europa, pero... voy a volver”. Este comentario le valió los aplausos de sus compañeros. “Vuelvo después de algunas semanitas para estar de nuevo con mi familia de MasterChef”, aseguró. Cabe recordar además que el 5 de enero de 2026 debutará como conductor en la temporada de verano de Sería increíble (Olga).

A pesar de su deseo, la conductora le recordó que si quiere regresar, su reemplazo tendrá que cuidarle bien el lugar. “Más le vale al reemplazo que venga que no falle, lo vamos a estar mirando todos porque queremos que vuelva el tanque, el presidente del grupo”, comentó Joaquinha Lerena De La Riva, alias La Joaqui. Por su parte Leandro “Chino” Leunis, se lamentó la salida de López, pero aseguró que estaba encantado por la razón de su partida y más aún con su regreso.

López aseguró que regresará al programa; durante su ausencia tendrá reemplazos, una de ellas será Yanina Latorre (Foto: Captura de video / Telefe)

Antes de finalizar, la conductora tomó la palabra y le dedicó unas especiales palabras a Christiansson. “Muchas gracias a Daniela. Le voy a mandar un beso que estuvo este último tiempo del embarazo bancándote y todas las mujeres sabemos el sacrificio que habrá hecho. Muy generosa tu mujer de haber permitido que estés acá con nosotros y también por todo este tiempo que pudiste compartir con los nenes”, expresó.

Acto seguido, intervino Damián Betular y le entregó a López un regalo de parte del jurado. Cuando abrió la caja envuelta en un lazo azul, se encontró con un mini delantal blanco con el nombre de Lando. Tras abrazar a todo el equipo con lágrimas en los ojos, el exfutbolista expresó conmovido: “Esto me da más fuerzas para volver, con más motivación para seguir en competencia y darlo todo”.

El exfutbolista recibió de regalo un mini delantal blanco con el nombre de su hijo (Foto: Captura de video / Telefe)

Este martes, en tanto, Maxi López hizo un posteo en Instagram para agradecerle, tanto a sus compañeros, como al jurado y a la producción del programa por la especial despedida. “Cómo les gusta hacerme emocionar. Gracias a MasterChef Celebrity y a este hermoso grupo por hacerme pasar momentos inolvidables. ¡Nos vemos pronto team!“, comentó.

Maxi López compartió un emotivo posteo en Instagram tras su despedida de MasterChef (Foto: Instagram @officialmaxilopez)

López se encuentra en Europa desde principios de diciembre para esperar el nacimiento de Lando. Su reemplazo en MasterChef Celebrity ya fue confirmado. Una de ellas es Yanina Latorre, quien grabó el programa hace alrededor de tres semanas. Sin embargo, la conductora confirmó que otra figura también reemplazará a López, aunque no reveló su identidad. Su misión es evitar la eliminación para que cuando el exfutbolista regrese al país pueda volver a ponerse el delantal.