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Thelma Fardin, sobre la condena de prisión para Juan Darthés: “Es muy reparador; fue una carrera de resistencia”

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La actriz Thelma Fardin en una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, el lunes 10 de junio de 2024 (Foto: archivo)
La actriz Thelma Fardin en una conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina, el lunes 10 de junio de 2024 (Foto: archivo)Natacha Pisarenko - AP
Thelma Fardin en dialogo con LN+
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