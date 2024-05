Aseguran que Matías Defederico está en pareja con una examiga de Cinthia Fernández

Escuchar

Durante años, Cinthia Fernández enfrentó una batalla legal y mediática contra su expareja, Matías Defederico, con quien tiene tres hijas en común: Charis, Bella y Francesca. No obstante, hace unos días se conoció que, después de una larga disputa, llegaron a un acuerdo respecto la custodia y a la manutención de las niñas y, afortunadamente, el asunto llegó a su fin. Pero, una vez que se terminó este tema, se abrió un nuevo capítulo: el exfutbolista subió una foto a sus redes con quien, aseguran, es su pareja. ¿El detalle? Ella era parte del grupo de madres del colegio de las pequeñas.

Tras su separación en 2016, Defederico y Fernández comenzaron una disputa judicial para establecer, entre otras cuestiones, el régimen de visitas y el dinero a percibir para el cuidado de las tres niñas. En enero, Roberto Castillo, abogado de la bailarina, confirmó que llegaron a un acuerdo. “(...) Se manifestó en utilizar ese 50% de la propiedad que Matías tiene a favor, que es parte de la sociedad conyugal, como alimento futuro. Es decir, necesito resguardar que esa plata, de ese derecho que tiene Matías sobre la propiedad, que no sea líquida, ya que Cinthia tiene trabajo y puede afrontar todos los gastos. Él cede toda esa parte, pero se la cede a Fernández, entonces puede disponer del bien. Por lo que, si el día de mañana, ella no puede mantener económicamente a sus hijas, tiene un bien que puede vender”, explicó en su momento el letrado en diálogo con A la tarde (América TV).

Cinthia Fernández y Matías Defederico se separaron en 2016 Archivo

Hace un par de días, en tanto, la mediática compartió con sus seguidores, entre lágrimas de emoción, que su lucha “llegó a su fin”. El acuerdo alcanzado salda la deuda del exfutbolista y, además, contempla el paso de dinero a futuro, hasta que las tres niñas cumplan la mayoría de edad. Pero, así como Fernández celebró que la batalla legal concluyó, Defederico optó por blanquear su relación sentimental. “Matías Defederico está saliendo con la examiga de Cinthia, ‘la madre del cole’”, expresó Rodrigo Lussich el martes en Socios del espectáculo (eltrece).

“Todo empezó con esta foto en la parrilla”, advirtió el conductor del programa. Acto seguido, compartieron en pantalla una storie de Instagram donde se pudo ver al exjugador de Independiente preparando un asado. La imagen tenía la siguiente frase escrita: “Porque se cierra una puerta y se abren mil. Gracias siempre a vos”.

Después, se remitieron a una reciente publicación de Defederico en las redes en el que se lo vio junto a una mujer. “Feliz cumple a mi compañera”, escribió él. De esta manera, Lussich advirtió: “Matias Defederico, ya resueltos los temas legales con Cinthia, finalmente blanquea con la madre del colegio, amiga o conocida, de Cinthia”. A partir de esto compartieron un fragmento de archivo de LAM -cuando estaba en eltrece- en el que Fernández admitió conocer a la persona que estaba saliendo con su ex.

Matías Defederico blanqueó la relación con quien sería su pareja (Foto: Instagram)

En noviembre de 2020, cuando la bailarina era panelista de LAM, trascendió que su ex estaba en pareja con una mujer que ella conocía. “Era de nuestro grupo de mamis”, aseguró Fernández en aquel momento y contó que se enteró de la relación a partir de una de sus hijas.

“No es que me moleste que esté con esta chica, puede ser libre de estar con quien quiera. A mí me molestó el manejo con mi hija. Tengo razón porque hay un vínculo y me parece que hay cosas que hay que explicar”, expresó en aquel momento, mientras se desempañaba como angelita. Asimismo, dijo que habló con las niñas al respecto: “Decidí explicárselos porque hay un vínculo y pasa de ser tu amiga a otra cosa”.

En aquel momento, Cinthia Fernández advirtió que la relación llevaba un año, no obstante se desconocen algunos detalles del noviazgo en cuestión, puesto que en el medio, Defederico mantuvo una supuesta relación con Laura Avalo.