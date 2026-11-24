A dos meses de blanquear su relación, Joaquinha Lerena de la Riva, alias La Joaqui, y Tiago Uriel Pacheco Lezcano, más conocido como Tiago PZK, decidieron hacer una escapada romántica a la Patagonia. Todo iba bien hasta que sufrieron un contratiempo en la ruta. Se quedaron varados en Chubut y, en medio de la desesperación y mientras intentaban no perder la calma, decidieron pedirle rescate a sus seguidores de Instagram.

El lunes 23 de noviembre, el rapero de 25 años publicó en sus historias de Instagram, red social en la que acumula 5,9 millones de seguidores, un video en el que se lo pudo ver en medio de una ruta en la ciudad de Esquel. Si bien no entró en detalles, dio cuenta de que su camioneta 4x4, que quedó estacionada al costado del camino, sufrió un desperfecto y no pudieron continuar el viaje. Como no podían conseguir asistencia, se les ocurrió advertirle de la situación a sus fanáticos con la esperanza de que ellos pudieran ayudarlo.

Tiago PZK y La Joaqui sufrieron un incidente en la Patagonia y quedaron varados en la ruta (Foto: Captura / Instagram @tiagopzk)

“Nos quedamos acá en la ruta. Si alguien viene, nos puede ayudar a remolcar. Estamos haciendo dedo”, expresó el cantante. A pesar del mal momento, intentó mostrarse animado. La Joaqui, en tanto, que también se encontraba en el lugar, filmó toda la secuencia. Incluso se subió a los brazos de su novio y le dio un fuerte abrazo, evidenciando que, más allá del mal momento, estaban juntos y, como punto positivo, aún era de día.

Hasta ahora, ninguno de los dos reveló cómo terminó el percance, si fue la grúa la que lo remolcó, una persona que pasaba de casualidad por el lugar o un seguidor que estaba cerca y fue al rescate. Quizás en las próximas horas hagan una actualización de la situación.

Tiago PZK apareció en el show de La Joaqui y protagonizaron un fogoso momento

Desde que hicieron público su romance, los músicos no dejaron de mostrarse juntos y enamorados en todos lados, incluido el escenario. El viernes 30 de octubre, la intérprete de “Muñecas” dio un show en el C Art Media, en Buenos Aires, y presentó los temas de su nuevo álbum Electra. En un momento de la noche, su novio apareció en la escena, lo cual hizo delirar a los fans. Lejos de poner distancia, al cantar “Pa’ que te acuerdes”, tema que lanzaron en 2024 junto a Big One, lo hicieron cara a cara y mirándose a los ojos.

Tiago PZK apareció en el show de La Joaqui y cantaron juntos

No solo eso, sino que se sentaron en un banco, bailaron sensualmente y el músico hasta la levantó en brazos. Para coronar la performance, se besaron, gesto que les valió los gritos del público. Incluso, antes de que él se retirara, La Joaqui le gritó: “Te amo”. Las imágenes no tardaron en hacerse eco en las redes sociales y rápidamente se viralizaron. La cantante compartió algunas de ellas en sus historias de Instagram y comentó: “Mi amor hermoso, te amo entero”. Si bien los inicios fueron cuestionados, especialmente en términos de fechas, puesto que ella estaba en una relación con Luck Ra, la pareja afirma y reafirma que está feliz y extremadamente enamorada.