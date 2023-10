escuchar

Semana tras semana son varias las personas que pasan por Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece). Si bien es cierto que todas ellas tienen un objetivo en común - ganar el dinero o la llave para jugar en la final por el departamento - poseen historias y personalidades completamente diferentes. Algunas son más calladas e introvertidas y responden solo lo que se les pregunta y otras son más extrovertidas, “intensas, bien, no pesadas, sino alborotadas”. Esa fue justamente la descripción que Norma dio de sí misma. La mujer de 65 años, que fue acompañada por una excompañera del colegio secundario, dio de que hablar el jueves, no solo por haberse consagrado campeona, sino también por el llamativo tatuaje que tiene en el brazo.

En su primera intervención, Norma dijo que estaba “re bien y re nerviosa”. Fue entonces cuando Guido Kaczka le preguntó los motivos por los cuales decidió anotarse, si fue por el dinero o por la vivienda. “Por todo, por los millones, por el departamento que me parece sensacional. Y porque me gustaba estar, porque me gusta el programa y dije, ‘¿por qué no?’”, se sinceró la participante.

Al escucharla tan extrovertida, el conductor quiso saber si llevaba una vida tranquila o intensa.

Ella reconoció que era una persona intensa, pero bien, no en el sentido de pesada, sino de alborotada. “Se nota”, reconoció Kaczka e hizo reír a todos. La mujer fue al estudio con una excompañera de la secundaria, Adriana. Pero, no solo llamó la atención con su simpatía, sino también por sus anteojos de color violeta oscuro y los tatuajes que se pudieron ver en uno de los brazos.

Con el objetivo en la mira, Norma avanzó en los distintos escalones hasta que llegó a la final, donde se midió con Iara. En un momento, antes de hacer su pregunta, Marina Calabró le consultó a la mujer de 65 años qué tatuaje tenía en el brazo. Ella se levantó la manga de la blusa y mostró el imponente diseño que comenzaba por debajo del hombro y se extendía hasta la muñeca. “¡Mirá qué osada!”, comentó la periodista.

Por su parte, la participante le dijo que aún faltaba, puesto que quería completar todo el brazo y que el diseño estaba relacionado con la música.

El juego continuó y la mujer de 65 años sacó una leve ventaja. Si respondía bien la nueva pregunta de Marina Calabró, se consagraba campeona.

“Les voy a preguntar por un hecho que ocurrió el domingo 22 de octubre, el día de las elecciones. Un hecho no vinculado directamente al comicio, pero en ese contexto llamó mucho la atención y preocupó mucho. ¿En cuál de los edificios públicos hubo una amenaza de bomba y tuvo que actuar la brigada antiexplosivos, trabajar en el lugar y chequear que fuera una falsa alarma? Congreso de la Nación, Casa Rosada, Legislatura porteña o Legislatura bonaerense”.

Las dos finalistas respondieron distinto. Mientras Iara eligió la opción de la Legislatura bonaerense, Norma optó por la de la Casa Rosada, la cual efectivamente era la respuesta correcta. “Norma, ¡3 millones de pesos!”, celebró Guido Kaczka, quien contó además que la campeona vive en Del Viso, tiene cinco gatos y una perra y que utilizaría los millones para hacer mejoras en su casa.

Norma se midió con Iara en la final por el dinero; si bien comenzó con el pie izquierdo, la mujer de 65 años dio vuelta el juego y ganó los millones (Foto: Captura eltrece)

Si bien la mujer de 65 años arrancó la final con el pie izquierdo, pudo remontarlo y esto le permitió alzarse con el cheque. “No lo puedo creer”, le dijo emocionada a su amiga Adriana, su amiga del secundario, quien la abrazada llena de orgullo y felicidad. Sin embargo, después de los festejos, hubo que volver al juego, porque “Juan tiene la llave y Norma el cheque”.

El conductor le explicó a la mujer que podía regresar el viernes por los $6.000.000, pero sin posibilidades de ir por el departamento. Ella ofertó $5000.000 para quedarse con la llave, pero el participante rechazó la propuesta y prefirió jugar la final para quedarse con la vivienda.