Desde hace casi dos meses, competir en Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) no solo demanda tener conocimiento en múltiples áreas, desde espectáculos, hasta historia y geografía, sino también estar disponibles para negociar y sacar el mejor beneficio posible. Lo cierto es que los participantes no solo dan todo por el dinero, sino también por una llave para jugar en la final por un departamento a estrenar. Justamente, en el programa del jueves ocurrió algo bastante inusual que no pasó inadvertido para Guido Kaczka: el ganador de la llave se acercó a dos personas importantes que estaban entre el público y debatió con ellos sus pasos a seguir.

Juan dijo presente en la emisión del jueves del ciclo de preguntas y respuestas. Se presentó como emprendedor gastronómico y asistió acompañado por su novia y su suegro. En cuanto a los millones, indicó que los usaría para hacer un viaje o ayudar a su madre con algunos arreglos de la casa. El joven se impuso en el escalón del departamento y con 18 aciertos en 60 segundos, superó al resto de los participantes y se quedó con la ansiada llave dorada para jugar en la final.

Sin embargo, quedó a mitad de camino y en la final se impuso, por segunda noche consecutiva, Camila, la odontopediatra, que acumuló $6.000.000. Antes de finalizar el programa, el conductor los llamó a ambos.

Juan, por su parte, se acercó al público y tomó una inusual iniciativa: se reunió con su novia y su suegro para prepararse de cara a la negociación. “Lo pueden charlar, por supuesto”, comentó Kaczka para dejar en claro que el participante no infringió ninguna regla.

Los tres se vieron inmersos en una intensa conversación. “Si la vendo puedo volver”, dijo Juan y todos lo escucharon, ya que su micrófono estaba abierto. Asimismo, debatió con su novia y el padre de ella el número por el cual sería oportuno arrancar, dado que tomó como referencia otras negociaciones en las cuales algunos compraron la llave por $2.000.000 y otros directamente no ofertaron.

Tras finalizar el intercambio con sus familiares, Juan quedó cara a cara con Camila. “Te la puedo vender en tres millones”, le propuso el emprendedor gastronómico, pero la odontopediatra rápidamente le dijo que no.

“¿Cuánto estás dispuesta a ofrecer?”, le preguntó el dueño de la llave, y ella se mostró firme: “$500.000 y no me muevo de ahí. Es eso o nada”. El joven propuso $1.500.000, pero recibió nuevamente una rotunda negativa. Finalmente, y tras analizarlo durante unos instantes, decidió no vender y regresar en la final para competir por el departamento.

Es oportuno mencionar que, luego de que Gianluca Curubeto ganara el primer departamento a estrenar en Capital Federal, que se entrega amueblado y con los gastos de contrato y el primer año de expensas cubierto, Guido Kaczka anticipó que habría una segunda vivienda en juego.

Si bien Camila ganó $6.000.000 en Los 8 escalones, el miércoles protagonizó un momento que no pasó inadvertido y generó bastante descontento. En la final, en la que se midió ante Ignacio, le tocó responder una pregunta de deportes a cargo de Sofía Martínez: “¿Por cuál de estos pseudónimos es reconocido el delantero Lucas Pratto que anota de cabeza este gol para Defensa y Justicia, pero que pasó por muchos clubes argentinos? Las opciones son perro, oso, mono o toro”. Sin embargo, los finalistas dieron una respuesta que indignó a más de uno.

Ambos eligieron ‘toro’, y Martínez tuvo que darles la mala noticia: “Están equivocados. Es el ‘oso’ Pratto, que festeja también como un oso con los brazos cruzados”.

No obstante, este error con el apodo del exjugador de River Plate no quedó solo en la pantalla chica, sino que también se trasladó a las redes sociales. La usuaria @camisiitaaa que es fanática del equipo que dirige Martín Demichelis, se mostró indignada y expuso: “Apagué el televisor”, evidenciado su descontento por el desconocimiento de los participantes.