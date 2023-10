escuchar

Participar de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) demanda no solo saber un poco de todo, sino también tener agilizada la memoria y por sobre todo, lograr estar concentrado más allá de las cámaras, las luces, los nervios y la presión de la televisión. A lo largo de las emisiones quedó demostrado que esos puntos son claves y si alguno falla, es muy probable que las chances de seguir en carrera se esfumen. Justamente esto ocurrió el lunes con una participante que tardó más de tres minutos en responder una pregunta de historia y dejó a todos incrédulos.

El lunes, un nuevo grupo de participantes dijo presente en el programa de Guido Kaczka con el objetivo de ganar, no solo el dinero, sino también la llave para jugar en la final por el segundo departamento a estrenar en Capital Federal. Una de ellas fue Xoana, una violinista. “Sos re violinista, si la pinta. ¡Qué lindo! Le sacas sonido a ese instrumento. ¡Qué maravilla!”, exclamó el conductor del ciclo.

Xoana es violinista y participó de Los 8 escalones de los 3 millones (Foto: Captura eltrece)

En uno de los escalones, a la mujer le tocó una pregunta de historia: “Según National Geographic, ¿en qué año la ciudad de Constantinopla fue tomada por los Otomanos, provocando un cambio de era para la historia de la humanidad?”. El reloj empezó a correr y por eso empezó a dar fechas al azar: “1890, 1763, 1600, 1500″. Como Kaczka le dijo que la cifra era “menos”, probó con números más bajos “1023, 1033, 1043, 1047, 1055, 1068″, pero quedó completamente por debajo de la respuesta.

Estuvo así durante varios segundos, incluso pasó por el 1900 y el 2000 y hasta volvió a repetir los mismos años que el conductor le había dicho que eran incorrectos. Una de las cuestiones claves en este juego, para no perder segundos, es estar concentrado, recordar las palabras del conductor que son la única guía y no repetir errores.

“2000, 1995, 1993, 1980, 1977″, insistió la participante. “¡Menos, menos!”, exclamó Guido Kaczka para remarcar que Xoana iba por el camino equivocado. La mujer continuó así mientras el resto de los presentes, desde jurados, hasta participantes y familiares, miraban incrédulos la cantidad de segundos que usó. Esta misma dinámica siguió mientras ella, un tanto desconcentrada, probaba opciones.

Finalmente, tras repetir errores, se acercó a la respuesta correcta. Probó con “1449, 1450, 1451, 1452″ y como Kaczka le dijo que era “más”, se la jugó por “1453″, efectivamente, después de lanzar alrededor de 60 opciones, dio en la tecla.

“Sí, sí, sí, sí, sí, sí”, exclamó el conductor exhausto tras decir “más, menos” por 192 segundos. Todo el estudio la aplaudió y celebró “la respuesta eterna”. No obstante, el tiempo que usó para responder fue demasiado, e incluso inconcebible en una instancia como esa. El resto de los participantes la superó y Xoana quedó afuera de la competencia.

Ganó la llave en Los 8 escalones y tomó una decisión “estratégica” que sorprendió a más de uno

La semana pasada, Juan, un emprendedor gastronómico, se convirtió en el dueño de una de las ansiadas llaves que se disputan en Los 8 escalones y, a diferencia de sus predecesores, tomó una decisión “estratégica” que sorprendió a más de uno. ¿Qué hizo? Se reunió con su novia y su suegro, que estaban entre el público, para prepararse de cara a la negociación. “Lo pueden charlar, por supuesto”, expresó Kaczka para dejar en claro que el participante no infringía ninguna regla.

“Si la vendo, puedo volver”, debatió el campeón con sus familiares. No obstante, su estrategia no funcionó del todo, porque Camila, la dueña de los $6.000.000, no aceptó ninguna de sus propuestas y él rechazó la cifra que ella le ofreció. De esta manera, el joven se quedó con un ticket para disputar la segunda gran final por la vivienda.