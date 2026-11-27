A pocos días de concretar su enlace matrimonial, el cual tendrá lugar el próximo 19 de diciembre en el complejo Dok Haras, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan una etapa de profunda consolidación personal. Más allá de la expectativa que genera su boda, la atención se centra hoy en un anhelo compartido: la construcción de un hogar y el deseo de ampliar la familia. En una entrevista exclusiva con la revista Vogue México, la cantante habló sobre su deseo de ser madre, una meta que integra sus planes a futuro junto al campeón del mundo.

Tini Stoessel y su deseo de formar una familia con Rodrigo De Paul (Foto: Instagram @tinistoessel)

“Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”, manifestó Stoessel ante la consulta sobre sus proyecciones personales.

La pareja, que logró superar las crisis y la distancia tras su separación en 2023, asegura que esta segunda oportunidad los encontró más maduros y enfocados en prioridades comunes. El futbolista, por su parte, respalda esta visión y comenzó a integrar activamente a Tini en la cotidianidad de su paternidad, incluyendo el diseño de espacios compartidos para sus hijos, Francesca y Bautista, en la nueva propiedad que ambos adquirieron para establecerse.

La cantante se sinceró sobre la maternidad y sus proyectos personales a futuro (Foto: Instagram @tinistoessel)

Al recorrer la casa, la artista ya planificaba la distribución de los ambientes pensando en los más pequeños: un sector de maquillaje para Francesca y un área de juegos con pelotas para Bautista. Dentro de este esquema, la pareja ya tiene reservada una habitación destinada al bebé que proyectan tener juntos. Esta construcción de un espacio común es, para ellos, la reafirmación de su vínculo. “También nosotros somos hogar”, reflexionó la intérprete sobre la identidad que forjaron como pareja.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se encuentran a semanas de sellar su amor con el matrimonio (Foto: Instagram @tinistoessel)

Este momento de plenitud personal coincide con un periodo de transformación para ambos. Rodrigo De Paul, tras años de alta exigencia deportiva, admite que hoy busca una nueva escala de valores donde su vida privada esté por encima de su carrera profesional: “Que el fútbol pertenezca a mi vida y no mi vida pertenezca al fútbol”. En tanto, Stoessel atraviesa un proceso de mayor independencia personal, y remarca el rol fundamental que tuvo su pareja en su vida: “Me ha salvado la vida en muchos momentos”.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casan el sábado 19 de diciembre de 2026 (Foto: Instagram @tinistoessel)

Con la mira puesta en el futuro, y mientras Tini continúa celebrando sus 15 años de trayectoria con la gira Futttura y nuevos proyectos en la música y la moda, la maternidad aparece como el siguiente gran paso. Lejos de las presiones externas, la pareja prefiere caminar con paso firme, habiendo dejado atrás el periodo de distanciamiento para apostar definitivamente por la vida que hoy comparten.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.