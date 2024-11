Tini Stoessel lanzó un adelanto de su nuevo sencillo: “Ojalá no fuese tuya esta canción”

Tras una pausa en la música para explorar nuevos proyectos y luego de siete meses de espera, Tini Stoessel volvió a conquistar a sus seguidores con una emocionante noticia. Este miércoles, la cantante sorprendió a todos al compartir un adelanto de su próximo sencillo, titulado “Ojalá no fuese tuya esta canción”. Con esta revelación, promete volver a emocionar a su público, dejando entrever una clara dedicatoria entre sus versos, que llamó la atención de más de uno.

La noticia se reveló a través de un breve video publicado en su cuenta de Instagram, donde la intérprete de “Cupido” anunció que el esperado lanzamiento tendrá lugar el próximo 5 de diciembre. En este adelanto, Tini no solo dejó en evidencia la carga emocional de la canción, que profundiza en el final de una relación amorosa, sino que también anticipó un cambio hacia un estilo de pop electrónico que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera musical.

Tini Stoessel sorprendió con el adelanto de su nueva canción que se estrena el 5 de diciembre (Foto: Instagram @tinistoessel)

El adelanto de “Ojalá no fuese tuya esta canción”, el nuevo sencillo de Tini Stoessel

“Ojalá siguiera enamorada de vos, ojalá te viera como me ves vos, mi corazón no te siente aunque te ve, ojalá no fuera tuya esta canción”, fueron las estrofas que Tini adelantó en su clip y dejó entrever que va a tratarse de desamor. En el video, además de su voz, aparecen imágenes de ellas mezcladas con postales de nubes, truenos, lluvia, estrellas, mares y flores, haciendo alusión a los cambios emocionales que refleja su nuevo sencillo. Aparentemente, mucho tiene que ver con su vida personal y sobre la profunda transformación que vivió recientemente, que quedaron demostrados en su último álbum titulado Un mechón de pelo.

Por lo que anticipó, el tema habla de una relación amorosa fallida (Foto: Instagram @tinistoessel)

Además, la joven sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram el mismo video junto con un enlace que los dirigía a un intrigante sitio web. En la parte superior de la página, se destacaba una serie de fechas tachadas a modo de cuenta regresiva, lo que generaba expectativa por el estreno. En el centro, resaltaba un diseño similar a un DNI que incluía una foto de Tini acompañada de su nombre completo: “Martina (Tini) Stoessel, Buenos Aires, Argentina”. Por su parte, la tarjeta de identificación estaba decorada con múltiples letras “T” en los bordes, mientras que en la parte superior e inferior se podía leer una enigmática frase: “Ojalá no fuese tuya esta canción, fue lindo mientras duró”. Así, anticipaba el tono nostálgico y emocional de su próximo lanzamiento.

La cantante ya había anticipado el nuevo logo que la representa (Foto: Instagram @tinistoessel)

Esta canción marca un nuevo estilo musical de Tini Stoessel (Foto: Instagram @tinistoessel)

Las reacciones de los usuarios

“No la escuché completa y ya me representa”, “Dale Martina, ojalá no fuese tuya esta canción” “¿Es para Rodrigo?”, escribieron algunos de los usuarios en el posteo de Instagram, muy emocionados debido a que faltan pocos días para el estreno y hasta sugiriendo de que trata de su relación con Rodrigo de Paul, de quien se separó el año pasado en medio de un escándalo mediático desde que su vínculo salió a la luz.

Los usuarios especulan para quién está dirigida la letra (Foto: Instagram @tinistoessel)

Cabe destacar que, pese a que aún no dio demasiados detalles sobre lo que se viene, días atrás Tini había generado intriga al referirse a su nuevo proyecto musical. El jueves por la noche, utilizó sus historias de Instagram para compartir una serie de fechas, pero sin brindar mayores detalles sobre el lanzamiento, lo que desató una oleada de teorías entre sus seguidores.

Al día siguiente, en medio del entusiasmo y las especulaciones, la cantante participó en una charla junto a su hermano Fran Stoessel y su mejor amiga Carola Gil en Rumis (La Casa), donde ofreció algunas pistas. “Todo lo que armamos previo a esto es muy… no se entiende, pero ya se va a entender. Hay muchas teorías, y eso está bueno”, expresó, alimentando aún más la expectativa en torno a su próximo sencillo.