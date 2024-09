Chris Martin reveló el verdadero motivo por el que invitó a Tini Stoessel a cantar con Coldplay

Escuchar

En 2022, Coldplay aterrizó otra vez en Buenos Aires, para no uno, sino diez shows en el Estadio Más Monumental. En una de esas noches, Martina ‘Tini’ Stoessel subió al escenario y se dio el gusto de cantar junto a Chris Martin. Ahora, casi dos años después, los artistas siguen en contacto y justamente acaban de lanzar juntos una colaboración que causó furor. Mientras la canción no deja de escucharse, el músico acaba de hacer una sorprendente revelación sobre por qué eligió a la artista argentina para su nuevo tema, “We Pray”.

Coldplay lanzó "We Pray", una colaboración con Tini Stoessel, Little Simz, Burna Boy y Elyanna (Foto: Instagram @coldplay)

Tini Stoessel y Chris Martin cantaron juntos en el estadio Más Monumental en noviembre de 2022. Interpretaron “Let Somebody Go”, tema de Coldplay con Selena Gomez, y luego la artista cantó “Carne y hueso”, con el acompañamiento de toda la banda. Fue uno de los momentos más especiales de la gira del grupo por la Argentina y también marcó el inicio de una gran amistad entre los artistas.

El 23 de agosto de este 2024, Coldplay lanzó un nuevo tema “We Pray” parte de su nuevo disco Moon Music, que saldrá el 4 de octubre. La canción, que reflexiona sobre la libertad, la paz y los temores de la humanidad, cuenta con la participación especial de Tini Stoessel. Además, también forman parte de la canción la rapera británica Little Simz, el cantante nigeriano Burna Boy y la artista palestino-chilena, Elyanna.

En un reciente documental que estrenó la plataforma Flow, titulado Coldplay x Tini, el cantante británico sorprendió al revelar cómo y por qué decidió incluir a la artista argentina en su nueva canción. “El año pasado estaba en Taiwán, durmiendo y tuve un sueño sobre una canción llamada ‘We Pray’. Me desperté y de alguna manera recibí la canción”, dijo durante la entrevista.

“Dos noches después tuve otro sueño. Yo estaba parado afuera del teatro en Argentina, creo, y había un pequeño parlante afuera, en la pared. Era una pared marrón lisa con un pequeño parlante. Y Tini estaba dando un show adentro y yo estaba afuera. ella estaba cantando esta melodía que era ‘la, la, la...’. Me desperté y dije, ‘ese es el final de ‘We Pray’’”, reveló el intérprete de “Fix You”. “Así que le conté sobre el sueño y ella dijo que sí”, indicó. El fragmento en cuestión no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Chris Martin contó que soñó con la voz de Tini y la invitó a cantar en su canción "We Pray" (Foto: Instagram @coldplay)

En el documental, Stossel también relató su versión de la historia. Contó que Chris Martin se contactó con ella y le dijo que soñó con su voz. “Soñé que cantabas una canción que estoy pensando hace mucho tiempo y quiero que estés”, le dijo a Martina. ¿La respuesta de ella? “Chris contá conmigo, obvio”.

La artista reveló que el músico quería que escuchara la canción para ver si le gustaba, pero ella ya tenía una opinión formada. “Le dije ‘obvio que la voy a escuchar, pero contá conmigo para lo que sea y yo voy a estar ahí, siempre’”. A su vez, la intérprete de “Muñecas”, expresó: “Después de la experiencia que me hizo vivir y como me hizo sentir y como trató a mi familia, a mi equipo, a mis amigas, es ya como una amistad. Así que así fue que me dijo que había soñado con mi voz y que yo había aparecido en la canción y no lo puedo creer”.

Hace unos días los artistas organizaron un show callejero en la calle Grafton Street de Dublín, Irlanda e interpretaron la canción en vivo para el público. Además del tema original, lanzaron una versión solista de Stoessel titulada “We Pray (Tini Version)” que ya presentaron durante un show que dio Coldplay en la ciudad irlandesa.

