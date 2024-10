Tini Stoessel sorprendió a todos al acompañar a Young Miko durante su show en Rosario

Desde hace varios meses empezaron a surgir rumores y especulaciones de romance entre Martina ‘Tini’ Stoessel y la cantante María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, más conocida como Young Miko. Las fotos, los “Me Gusta” y los intercambios de mensajes en Instagram hicieron que los fanáticos se preguntaran acerca de la relación y, aunque ellas no confirmaron ni negaron nada, las recientes imágenes que se viralizaron en redes sociales dieron cuenta de que se acompañan mutuamente. El fin de semana, la artista puertorriqueña se presentó en la Argentina y la intérprete de “La Triple T” estuvo ahí dándole su apoyo.

Tras su presentación en Uruguay, el sábado, Young Miko desembarcó en la Argentina con su tour XOXO. Su primera parada fue el Quality Arena de Córdoba y el domingo dijo presente en Anfiteatro Municipal de Rosario. En las redes sociales circularon varios videos de este último show y lo que llamó la atención de los usuarios fue que, mientras ella cantaba sobre el escenario, entre las bambalinas, estaba Tini Stoessel.

Young Miko se presentó en Córdoba y Rosario con su tour XOXO (Foto: Instagram @itsyoungmiko)

En un video que se viralizó en redes sociales se pudo ver como Martina acompañó a Young Miko durante su show en Rosario. La intérprete de “Posta” se ubicó al costado del escenario junto al equipo de la artista y cantó sus canciones. En las imágenes se pudo advertir que lució cómoda y relajada, con un top blanco, pantalones tiro bajo, una campera y un buzo atado a la cintura.

Pero, eso no fue todo, sino que los fanáticos dieron cuenta de que la cantante de 26 años le dedicó una de sus canciones a su invitada de honor. En plena interpretación de “Fina”, el hit que lanzó junto a Bad Bunny, Young Miko miró directo al costado del escenario, justo donde estaba Tini y cantó el verso: “No sé qué tú me hiciste, mami, que me tienes loco”. Las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales y, aunque no está claro cuál es el vínculo que las une, sí quedó en evidencia su cariño, acompañamiento y apoyo mutuo.

Tini estuvo al costado del escenario durante el show de la artista puertorriqueña en Rosario (Foto: Captura de video / X)

La relación entre las jóvenes cantantes dio mucho de que hablar durante el último mes. El 19 de septiembre, la ex Violetta subió a su feed de Instagram una foto y Miko comentó: “La más linda”. Por su parte, Stoessel le respondió: “La que sacó la foto es la más linda” y luego subió a sus historias una foto en la que se la pudo ver abrazada a la cantante puertorriqueña, a quien, aunque no se le pudo ver la cara, se la reconoció por medio de sus tatuajes. “Me confirmaron que ese brazo tatuado es de Young Miko. Ella [Tini] tiene una relación de amistad íntima con ella, son amigas con derecho hace mucho tiempo. Esta foto confirmaría el hecho”, dijo en aquel momento la periodista Nancy Duré en Socios del espectáculo (eltrece).

Unos días después, Tini compartió varias fotos de sus días en Nueva York y entre los miles de comentarios, había uno de Young Miko. “Princesa”, comentó la cantante junto al emoji de una carita emocionada y un corazón rosa con una flecha. ¿Qué respondió la autora de la publicación? “Tuya”, junto al emoji de un corazón rosa.

Tini Stoessel sorprendió en el recital de Emilia en Vélez y arrasó con su look

Tras su gira con Coldplay para promocionar su nuevo tema “We Pray” el 13 de octubre, Tini Stoessel sorprendió a todos al aparecer en el segundo show de Emilia Mernes en el estadio de Vélez. Las cantantes interpretaron su hit “La original” - con coreografía incluida - y les regalaron a los fanáticos un momento único.

Paralelamente, la ex Violetta se lució con un outfit que causó furor. Llevó un conjunto amarillo de compuesto por un corpiño estilo bikini y una pollera tiro bajo con flecos haciendo juego. Acompañó el look con unas botas y para darle el toque final usó una peluca rubia hasta la cintura. “Qué lindo momento, siempre es hermoso compartir juntas. Estoy muy orgullosa de vos amiga Emilia, te adoro. Gracias a ustedes por recibirme con tanto amor, los quiero”, expresó Stoessel en una publicación de X para celebrar el gran momento que vivieron sobre el escenario.