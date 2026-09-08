Tini Stoessel volvió a las redes y dejó boquiabiertos a sus fans con su look valuado en más de 10 mil dólares

En medio del escándalo con su padre y luego de finalizar su tercer show de Futttura en México, Tini Stoessel regresó a Instagram para publicar un nuevo contenido que no está directamente relacionado con su música, sino con su costado más fashionista. La cantante hizo una sesión de fotos para modelar sus nuevas adquisiciones de una marca de lujo. Si bien se trató de un look elegante, sofisticado y clásico, en blanco y negro, el valor de las prendas no fue un detalle menor, puesto que en total sumaban más de 10 mil dólares.

Durante la noche del lunes 7 de septiembre y tras finalizar su presentación en Monterrey, la intérprete compartió las fotos que se tomó en la habitación de su hotel. Posó en la cama, frente al imponente ventanal con vista a la ciudad, en el sillón y sentada en el piso junto al espejo. Su outfit a simple vista podía parecer clásico: remera blanca de manga corta y leggins negros, pero lo cierto es que valía una pequeña fortuna.

Tini hizo una sesión de fotos durante su estadía en México y causó furor con su look (Foto: Instagram @tinistoessel)

Stoessel lució piezas de la colección de primavera de Gucci, marca con la que trabaja desde hace un tiempo. “La colección Primavera de Gucci establece un nuevo lenguaje de siluetas, texturas y materiales, fusionando la innovación con una visión sólida. La inspiración de los años 90 equilibra la elegancia y la sensualidad discreta en prendas que realzan la figura y que se adaptan tanto al día como al aperitivo”, reza la descripción del sitio web.

Tini se lució con un outfit de Gucci valuado en más de 10 mil dólares (Foto: Instagram @tinistoessel)

Posó con una remera blanca cuello redondo de manga corta de punto de nylon elástico sin costuras ceñida en la cintura de un valor de 1150 dólares y la combinó con unos leggings negros con talón abierto de la misma confección que se venden en la web por 1200 dólares. Incluso hasta hizo cambio de top y vistió uno de cuello alto y manga larga color negro de 1500 dólares, de acuerdo con lo especificado en el sitio web de la marca italiana.

La cantante lució una remera blanca de manga corta, leggings, stilettos, cartera y lentes de sol (Foto: Instagram @tinistoessel)

Pero, sin duda, los grandes protagonistas fueron los accesorios. Tini lució los stilettos Donna en charol negros de 10 centímetros disponibles en la web por 1220 dólares. Asimismo, colgó sobre los hombros no una, sino dos carteras. La primera fue el modelo Jackie Slim color blanco con aplique dorado “confeccionado en suave piel granulada cuidadosamente envejecida a mano para lograr un efecto vintage”, según su descripción. ¿El precio? 2450 dólares.

Tini llevó sobre el hombro una cartera blanca y un set de top y leggings negros (Foto: Instagram @tinistoessel)

La pieza más cara fue justamente la segunda cartera, valuada en 5500 dólares. Se trató del modelo confeccionado en malla metálica y pensado idealmente para un look nocturno, con cadena plateada y un colgante con la doble G característica de la marca. Estos valores no pasaron inadvertidos, puesto que cabe recordar que una de las versiones sobre el inicio del conflicto entre Tini y sus padres fue que la cantante habría ido a una tienda de lujo a comprar una cartera y cuando quiso pagarla le habrían dicho que no tenía fondos en la tarjeta.

Stoessel también eligió una cartera metalizada valuada en 5500 dólares (Foto: Instagram @tinistoessel)

La cantante complementó el outfit con unos lentes de sol y varios aritos dorados y plateados. Optó por un clean look y se peinó el cabello hacia atrás con gel en un rodete y, como toque final, llevó los labios pintados de rojo. El posteo tuvo más de 700 mil “Me gusta” y los elogios no tardaron en llegar. Desde su prometido Rodrigo De Paul hasta su mejor amiga Carola Gil y Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez, se hicieron eco en los comentarios.