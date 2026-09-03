En medio del escándalo familiar, Tini volvió a los escenarios: “Estoy más firme que nunca, más feliz que nunca y muy agradecida con mi equipo”

En medio del escándalo familiar y con una gran expectativa, Tini Stoessel volvió a subirse a un escenario. El miércoles 2 de septiembre se presentó con Futttura en Guadalajara, Ciudad de México, y habló de su presente. Si bien no se pronunció directamente sobre la disputa económica con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, lanzó una contundente reflexión personal con la que dejó en claro cómo está hoy.

“Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome. Quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca, que estoy muy agradecida con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida y con todos ustedes acá presentes”, expresó Tini Stoessel sobre el escenario. No pasó inadvertido que en sus agradecimientos no incluyó a su familia.

“Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome, quiero que sepan que no me voy a ir que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, mas feliz que nunca con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida” TINI hoy en Guadalajara pic.twitter.com/dzWzd2y52S — TINI Data (@TINIData) September 3, 2026

“Yo de acá no me voy a ir”, reiteró, dejando en claro que, más allá del ruido de su vida personal, su música continuará más fuerte que nunca. Sus fanáticos grabaron la secuencia y los videos no tardaron en viralizarse en las redes sociales.