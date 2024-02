Reapareció María Eugenia Rito y reveló lo mal que la pasó: “Estuve muerta”

escuchar

Después de haber permanecido varios años lejos de las cámaras, tras haber sufrido problema de adicciones y depresión, María Eugenia Ritó reveló que volverá a trabajar. En ese marco, este martes fue la invitada especial de LAM (América TV) y, fiel a su estilo, contó detalles de su intimidad, cómo está hoy y sus ganas de volver a trabajar.

Al comenzar con la entrevista, el conductor le consultó por qué había desaparecido de los medios. “Me han pasado muchísimas cosas y bueno, llegó el día y dije, tengo que reaparecer. Entre todas las cosas, primero porque me había separado y después tuve el problema de adicción, que todo el mundo lo sabe, depresión”, dijo y él la interrumpió: “Parémonos un poco en la depresión. ¿Cómo arrancó? ¿Qué te pasaba? ¿Qué sentías?”.

El estremecedor relato de María Eugenia Ritó sobre sus adicciones y depresión (Foto: captura)

“Lo que me pasó a mí le pasa a cualquier ser humano, pasan los años y uno lleva un estilo de vida, el cual uno se acostumbra, que es lo más lógico. A este estándar de vida me refiero desde lo artístico hasta lo económico”, indicó. En este sentido, explicó que muchas veces es difícil diferenciar la vida real de la artística y habló sobre el problema de los realities como Gran Hermano o el Bailando: “Como dice Moria, hay que aprenderse las reglas del show y esto es una carnicería pura, todo el tiempo y hay que saber estar presente y que nadie te pase por encima”.

Tras su respuesta, el periodista le mencionó que la mayoría de las personas del medio vieron su caída cuando se separó de quien era su marido, Marcelo Salinas. “Definitivamente. Me separé y estuve sola, pero tuve mucho tiempo el apoyo de mi hermanita, que la amo y es mi única familia. Mi cuñado también y amigos. Es importante estar acompañado”, destacó.

La actriz se refirió a su enfermedad como “una situación de la que no podía salir”, en la cual “es necesario saber pedir apoyo y terapia” y recalcó la importante de hacer terapia, ya que la adicción es algo que se vive “día a día”. ”Hoy estoy bien y agradezco mucho a la gente que me apoya el día de hoy y que me quiere volver a ver, a los periodistas, a mis pares”, expresó.

También, agradeció a las personas que la hayan llamado para ofrecerle trabajo, pero que muchas veces dijo que no porque tenía el estigma de su cuerpo. “Yo te llamaba y me decías, ‘esperá que tengo que bajar cinco kilos’, pero vos no sos tus kilos”, le respondió Ángel y ella coincidió: “Exactamente, soy un ser humano, tengo celulitis, me pasó el tren, el tren diferencial y el bala”.

Con la idea de ayudar a quien esté pasando por un momento similar, el exjurado del Bailando indagó sobre la forma en la que hizo para salir adelante. “Estuve muerta”, dijo con la voz quebrada y completó: “Te puedo asegurar que estuve muerta. Te saca el alma, te saca la vida, dejás de ser vos. Le pedí a Dios, me pasaba por eso que no podía volver al medio porque abría la ventana, me miraba al espejo y me pasaba que decía ‘tengo dos ojos, dos piernas, loca salí a caminar’, pero yo no podía”.

