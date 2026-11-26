Todos al cine: cinco películas para repensar los vínculos
Lazos familiares, secretos, identidad y deseo: estrenos que proponen mucho más que entretenimiento
- 4 minutos de lectura'
La cartelera de esta temporada trae películas que tienen algo en común: el intento de explorar los vínculos desde el arte. Desde un thriller psicológico para conocer los límites de la mente humana bajo presión hasta un drama histórico sobre la identidad europea, pasando por un relato íntimo de madres e hijas que atraviesan un siglo, todos estos estrenos pueden ser disfrutados con los 2x1 de Club LA NACION.
Minotauro
- Director: Andrey Zvyagintsev
- Género: drama
Se trata de la primera película que Zvyagintsev filma fuera de Rusia, ya que fue rodada en Kazajistán tras su exilio forzado por la invasión a Ucrania.
Gleb es un ejecutivo exitoso en la Rusia de 2022: su vida ordenada empieza a desmoronarse cuando las presiones corporativas y el mundo que lo rodea se vuelven incontrolables, y esa caída lo arrastra hacia la violencia. El director de Leviathan y Loveless vuelve con la misma precisión quirúrgica para diseccionar el poder, la hipocresía y el costo humano de mirar hacia otro lado.
Sensatez y sentimientos
- Director: Georgia Oakley
- Género: drama romántico
Es la primera adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen desde la versión de Ang Lee en 1995 con guión de Emma Thompson y la que más se anima a leerla desde hoy.
Georgia Oakley, directora de Blue Jean, la traslada a la contemporaneidad con Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles al frente: las hermanas Dashwood enfrentan el mismo dilema de siempre con formas opuestas de resolverlo. Elinor confía en la razón; Marianne, en la pasión. Una historia sobre cómo aprendemos a amar sin perder lo que somos.
El sonido al caer
- Director: Mascha Schilinski
- Género: drama
En una granja del norte de Alemania, cuatro mujeres de distintas generaciones viven sus historias a lo largo del siglo XX y XXI. Cada una narra desde adentro, observa y luego protagoniza algo inexplicable. Schilinski construye una memoria femenina colectiva donde el trauma se transmite sin que nadie lo nombre, y los lazos entre mujeres que nunca se conocieron se vuelven inevitablemente visibles. Envolvente y lenta, una de esas películas que quedan en el espectador latiendo durante días.
Tierra de mi padre
- Director: Paweł Pawlikowski
- Género: drama histórico
El director de Ida y Cold War reconstruye un episodio real: el regreso de Thomas Mann a la Alemania de posguerra en 1949, después de 16 años de exilio, con Sandra Hüller como su hija Erika.
Es el verano de 1949 y Mann vuelve por primera vez desde que se fue huyendo del nazismo. El viaje de Frankfurt a Weimar atraviesa un país partido, humillado y lleno de silencios sobre lo que pasó. Pawlikowski elige el vínculo entre padre e hija como eje de una reflexión sobre la culpa, el exilio y la imposibilidad de volver a un lugar que ya no existe.
Verity, la sombra de un engaño
- Director: Michael Showalter
- Género: thriller psicológico
Está basada en la novela bestseller de Colleen Hoover y protagonizada por Anne Hathaway y Dakota Johnson. Lowen, escritora en apuros, acepta terminar la saga de la famosa novelista Verity Crawford, que quedó incapacitada tras un accidente. Al llegar a la casa de los Crawford, encuentra un manuscrito autobiográfico con secretos que lo cambian todo. La película juega con la duda hasta el final y mantiene al espectador en ese punto incómodo en que ya no sabe qué creer, ni a quién. Para los que disfrutan del thriller psicológico con buen ritmo y giros que se sostienen.
Beneficios
- Cines Multiplex: 2x1 en compra online y presencial de entradas seleccionadas
- Cinemark: 2x1 en compra online y presencial de entradas seleccionadas
- Cinépolis: 2x1 en compra online para entradas a salas 2D, 3D y Monster todos los días
- Atlas Cines: 2x1 en compra online de entradas para salas 2D y 3D todos los días
- Cinema Adrogué: 2x1 en compra online de entradas para salas 2D y 3D todos los días
Para ser parte de Club LA NACION, conocer todos sus beneficios, vigencias, términos y condiciones, ingresá acá.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.
Más leídas de Espectáculos
- 1
- 2
Flor de la V habló tras la polémica por el final de su programa: “Me puedo equivocar, tengo una voz poderosa y eso molesta”
- 3
Halle Berry reclama al juez que le devuelva la custodia compartida de su hijo con Olivier Martinez para que no se destr
- 4
Ariana Grande y Ricky Alvarez: el inesperado regreso de una historia de amor que parecía terminada