La cartelera de esta temporada trae películas que tienen algo en común: el intento de explorar los vínculos desde el arte. Desde un thriller psicológico para conocer los límites de la mente humana bajo presión hasta un drama histórico sobre la identidad europea, pasando por un relato íntimo de madres e hijas que atraviesan un siglo, todos estos estrenos pueden ser disfrutados con los 2x1 de Club LA NACION.

Minotauro

Este drama sobre una relación de pareja que se resquebraja fue una de las más aclamadas de Cannes 2026

Director: Andrey Zvyagintsev

Género: drama

Se trata de la primera película que Zvyagintsev filma fuera de Rusia, ya que fue rodada en Kazajistán tras su exilio forzado por la invasión a Ucrania.

Gleb es un ejecutivo exitoso en la Rusia de 2022: su vida ordenada empieza a desmoronarse cuando las presiones corporativas y el mundo que lo rodea se vuelven incontrolables, y esa caída lo arrastra hacia la violencia. El director de Leviathan y Loveless vuelve con la misma precisión quirúrgica para diseccionar el poder, la hipocresía y el costo humano de mirar hacia otro lado.

Sensatez y sentimientos

Esta nueva adaptación de la obra de Jane Austen llega con el protagonismo de Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles

Director: Georgia Oakley

Género: drama romántico

Es la primera adaptación cinematográfica de la novela de Jane Austen desde la versión de Ang Lee en 1995 con guión de Emma Thompson y la que más se anima a leerla desde hoy.

Georgia Oakley, directora de Blue Jean, la traslada a la contemporaneidad con Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles al frente: las hermanas Dashwood enfrentan el mismo dilema de siempre con formas opuestas de resolverlo. Elinor confía en la razón; Marianne, en la pasión. Una historia sobre cómo aprendemos a amar sin perder lo que somos.

El sonido al caer

En este film inquietante, cuatro chicas de diferentes épocas pasan su juventud en la misma casa de campo al norte de Alemania, y aunque separadas por el tiempo, sus vidas comienzan a entrelazarse

Director: Mascha Schilinski

Género: drama

En una granja del norte de Alemania, cuatro mujeres de distintas generaciones viven sus historias a lo largo del siglo XX y XXI. Cada una narra desde adentro, observa y luego protagoniza algo inexplicable. Schilinski construye una memoria femenina colectiva donde el trauma se transmite sin que nadie lo nombre, y los lazos entre mujeres que nunca se conocieron se vuelven inevitablemente visibles. Envolvente y lenta, una de esas películas que quedan en el espectador latiendo durante días.

Tierra de mi padre

El vínculo entre un padre y una hija es el eje de esta película ambientada en la Alemania de posguerra de 1949

Director: Paweł Pawlikowski

Género: drama histórico

El director de Ida y Cold War reconstruye un episodio real: el regreso de Thomas Mann a la Alemania de posguerra en 1949, después de 16 años de exilio, con Sandra Hüller como su hija Erika.

Es el verano de 1949 y Mann vuelve por primera vez desde que se fue huyendo del nazismo. El viaje de Frankfurt a Weimar atraviesa un país partido, humillado y lleno de silencios sobre lo que pasó. Pawlikowski elige el vínculo entre padre e hija como eje de una reflexión sobre la culpa, el exilio y la imposibilidad de volver a un lugar que ya no existe.

Verity, la sombra de un engaño

Dakota Johnson da vida a la ghost writer que debe completar la obra que el personaje de Anna Hathaway no pudo, debido a un accidente incapacitante

Director: Michael Showalter

Género: thriller psicológico

Está basada en la novela bestseller de Colleen Hoover y protagonizada por Anne Hathaway y Dakota Johnson. Lowen, escritora en apuros, acepta terminar la saga de la famosa novelista Verity Crawford, que quedó incapacitada tras un accidente. Al llegar a la casa de los Crawford, encuentra un manuscrito autobiográfico con secretos que lo cambian todo. La película juega con la duda hasta el final y mantiene al espectador en ese punto incómodo en que ya no sabe qué creer, ni a quién. Para los que disfrutan del thriller psicológico con buen ritmo y giros que se sostienen.

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