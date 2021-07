Tomás Fonzi se confesó sobre la anomalía que afecta a su corazón: “Late lento”

Tomás Fonzi sorprendió al revelar que padece una particular condición que afecta su corazón. El actor fue invitado al programa Cortá por Lozano (Telefe) y contó que la descubrió cuando estaba entrenando para correr una maratón. Y que en lugar de perjudicarlo, mejora su rendimiento físico.

“Descubrí que tengo una capacidad cardíaca muy especial que beneficia al ejercicio, ya que mi corazón late lento, entonces lo puedo llevar a altas revoluciones, lo que me da más resistencia y me canso menos”, explicó el artista, generando sorpresa en Verónica Lozano, conductora del programa.

Tomás Fonzi reveló que sufre una extraña condición cardíaca

Mientras el hermano de Dolores Fonzi contaba esta particularidad sobre su salud, él y Lozano simulaban estar corriendo en una pista de atletismo. El actor dio más detalles sobre cómo es vivir con esa “anomalía” que le diagnosticaron hace un tiempo. “Me canso menos, de manera más lenta”, aseguró, dando a entender que gracias a esta condición tiene mayor resistencia física.

Tomás Fonzi comparte fotos de sus entrenamientos en las redes sociales Instagram: @fonzista

Tal como mostró en las redes sociales, el año pasado, durante la cuarentena decretada por el coronavirus, comenzó a correr. Según indicó, lo hizo en “reemplazo” de los picaditos de fútbol que jugaba con sus amigos, pero le gustó. Actualmente, continúa practicando running, acompañado de buena música, y aseguró que le “hace muy bien”.

La fiesta de los chicos se estrenó el pasado 9 de julio en el Teatro Astral de la ciudad de Buenos Aires Instagram: @teatroastralok

Tomás se mostró contento por su pleno presente laboral, el actor es uno de los protagonistas de la obra teatral La fiesta de los chicos, dirigida por Ricky Pashkus. Se trata de una adaptación de The Boys in the Band, de Mart Crowley. Además de Fonzi, conforman el elenco Fernando Dente, Nicolás Di Pace, Tupac Larriera, Santiago Pedrero, Roberto Peloni, Nicolás Riera, Agustín Suárez y Sergio Surraco.

Según describe la trama, se trata de un drama donde los conflictos de un grupo de amigos son expuestos en una fiesta que uno de ellos organiza. La obra original debutó en 1968 en el Off-Broadway, esta nueva versión se estrenó el 9 de julio en el Teatro Astral de la ciudad de Buenos Aires.

