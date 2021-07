Fuertes críticas en las redes por la licitación del Ministerio de Salud para comprar penes de madera

En las últimas horas, un llamado a licitación del Ministerio de Salud para realizar una peculiar compra de materiales destinados a la educación sexual causó indignación en las redes. El 24 de junio, Sandra Marcela Tirado, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación dio luz verde a un pedido de la Dirección de respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis para comprar 10.000 penes de madera pulida. El pedido, con un presupuesto de $13.371.100, también incluye dispensers de preservativos y maletines de color turquesa.

Durante el viernes, los usuarios de Twitter comentaron la noticia. Mientras que muchos expresaron su enojo por el monto, otros defendieron la decisión de la cartera sanitaria de dedicar recursos a la Educación Sexual Integral (ESI).

“Mientras medio país está fundido, tenemos 42% de pobreza, 5.000.000 de personas que no comen todos los días, 100.000 muertos y escasez de vacunas, el Ministerio de Salud gastará $13.371.000 en (entre otras cosas) 10.000 penes de madera de 17 cm: eso si, pulidos. Fin”, escribió el periodista Manuel Adorni, en referencia a la resolución 35 de 2021, en la que Tirado autorizó la licitación para adquirir los insumos.

“No hay vacunas pero hay… ¡penes de madera!”, tuiteó Laura Alonso. “El doctor León Gindín enseñaba a usar preservativos con una banana en la Facultad de Medicina hace décadas. Las compraba en la frutería de la esquina”, añadió.

El conductor de radio y televisión Horacio Cabak no se quedó afuera y opinó sobre la polémica. “Año 2021 y vamos a enseñar educación sexual con un pene de madera”, escribió.

El tuitero Iñaki Gutiérrez también se expresó sobre la medida: “El mismo Ministerio de Salud que no compró Pfizer para ‘ahorrar plata’ llamó a licitación para comprar 10.000 penes de madera pulida por $13.000.000. Ex país”. En el mismo sentido, otros usuarios apuntaron a la compra de vacunas del Gobierno.

Por otro lado, algunos usuarios defendieron la decisión del Ministerio. Leandro Cahn, director ejecutivo de la Fundación Huésped, publicó en su cuenta: “El uso correcto del preservativo es fundamental para prevenir tanto las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, como los embarazos no intencionales”. Y añadió: “Una herramienta para explicarlo son los penes de madera. No rompan las bolas (de madera)”.

“Ustedes quizá no lo recuerden porque fue hace mucho, pero en la Argentina no había educación sexual integral. Solo nos pasaban, a las mujeres, un corto de Johnson & Johnson sobre la menstruación y luego nos regalaban unas toallas higiénicas.”, comentó la periodista Ingrid Beck sobre la controversia. “Bienvenidos, penes de madera”, cerró.

“¿En serio les jode lo de los penes de madera? Tengo un hijo adolescente que me contó que lo usaron en ESI y me pareció maravilloso. Más grafico no hay”, escribió la usuaria Mariana Montero. “Y lo único que quiero es que aprenda bien a cuidarse. ¡Con todo los quilombos que tenemos enojarse por eso! En fin….”. Luego, la mujer dio más detalles de la experiencia de su hijo en la escuela. “En la clase, se lo pasaban banco por banco para que practiquen cómo ponerlo. También hubo un video, pero con el pene de madera practicaron y aprendieron el momento de ponérselo. En mi época nos daban toallitas, porque sexualidad era menstruación”, concluyó.

