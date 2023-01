Jenna Ortega subió una foto sin maquillaje en su casa y llamó la atención por un detalle

escuchar

El nombre de Jenna Ortega se volvió furor luego de su interpretación de Merlina Addams en la popular serie de Netflix Wednesday o Merlina, en español. Parece que la tendencia sigue vigente. Ahora, la actriz sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir una serie de fotografías al natural. Además, la comunidad virtual se deshizo en halagos por un revelador detalle que pocos conocían.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz juvenil publicó tres instantáneas: dos de una escultura de un monstruo sonriente con alas, que recuerdan a la personalidad de su personaje en la serie dirigida por Tim Burton. En la última postal, la estrella de ascendencia latina posó para una selfie donde solo usaba un vestido tejido color blanco y aros en forma de argollas. El posteo dejó en evidencia las pecas en su rostro, que suelen ser cubiertas al momento de caracterizarla para algún papel. “Cara de ángel y yo”, escribió Ortega en la publicación.

Jenna Ortega lució sus pecas en las redes sociales @jennaortega/Instagram

En Instagram hay una cuenta que se encarga de seguir todos los detalles de cada atuendo que utiliza la famosa. De esta manera, sus fans pueden conocer los costos de todas las prendas y las marcas. @styleofjennaortega detalló que el que usó en la foto viral es un babydoll blanco de Victoria’s Secret que se llama Pleated Babydoll Lingerie Dress y cuesta US$59,95.

Con esta imagen, Ortega se suma a una gran cantidad de famosos de Hollywood que se volvieron referentes de la belleza “al natural”. Estrellas como Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Jennifer López, Shakira y Cameron Díaz se mostraron sin maquillaje en sus redes sociales.

En el caso de Jenna, su foto se podría relacionar con una explicación que dio en el pasado. En entrevista con TeenVogue, la actriz de Scream 5 reveló que pasó su infancia junto a su hermana mayor, quien se preocupaba demasiado por el cuidado personal. Tras utilizar maquillaje en sus papeles de series y películas, Jenna decidió dejar que su piel respire cuando no está en el set. “Lo que me encanta de nuestra piel es que es una buena representación de cómo nos cuidamos la mayor parte del tiempo. Ya sea lo que comes, con lo que te lavas o lo que usas. Es una señal reveladora y una forma en que tu cuerpo puede señalar lo que necesita”, expresó a la revista.

En esta nueva publicación, que consiguió más de ocho millones de likes, reunió miles de comentarios de sus fans, que quedaron sorprendidos por su belleza. “Me encantan tus pecas”; “Eres la más hermosa”; y “Ella es perfecta con y sin maquillaje”, fueron algunas de las opiniones principales.

Jenna Ortega regresará como "Merlina" en la segunda temporada para Netflix Netflix

Jenna Ortega se despide de Lisa Loring

La actriz de 20 años también se tomó un momento para rendir un homenaje a la fallecida Lisa Loring, quien interpretó a “Merlina” en la película Halloween con la familia Addams de 1977. Ortega compartió dos historias de su antecesora y expresó su sorpresa tras enterarse de la triste noticia: “Absolutamente devastada. Gracias por todo”.

Jenna Ortega lamentó el fallecimiento de Lisa Loring @jennaortega/Instagram

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Loring perdió la vida el sábado pasado, a los 64 años, debido a complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta. “(Ella) se fue en paz”, declaró su hija Vanessa Foumberg al medio citado.

