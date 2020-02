Tóxico: magnífico retrato de un mundo desolado

Carlos Pacheco SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de febrero de 2020

Autora: Lot Vekemans / Elenco: Mara Bestelli, Javier Pedersoli / Vestuario: Magda Banach / Iluminación: Aquiles Gotelli / Dirección: Pablo Di Paolo / Sala: El Extranjero, Valentín Gómez 3378 / Funciones: viernes, a las 21 / Duración: 60 minutos / Nuestra opinión: muy buena.

Un ex matrimonio se reencuentra después de diez años en una pequeña oficina del cementerio en el que está enterrado su hijo. El joven murió en un accidente automovilístico y desde entonces la pareja ha sufrido una separación dolorosa. La mujer no ha podido superar esa historia. El hombre, a su manera, logró encausar su destino. El encuentro tiene consecuencias inesperadas. El rencor de ella irá limando la conversación y dejará ver el profundo dolor que le ha producido la ausencia del hijo primero y luego la de su ex esposo. Él posee un aplomo particular. Afectado por la muerte del joven tampoco sabe medir exactamente las consecuencias que provocaron su alejamiento de ese mundo familiar que parecería haber sido ejemplar.

La holandesa Lot Vekemans da forma a una historia intensa con personajes de cualidades muy diferentes. Eso le permite poner en marcha un juego de opuestos que posibilita al espectador atender dos miradas sobre un mismo conflicto.

Dirigida con mucha sensibilidad por Pablo Di Paolo, el creador conduce a sus intérpretes de manera muy rigurosa, midiendo cada situación en su tensión justa. Mara Bestelli y Javier Pedersoli construyen con mucha minuciosidad a esos seres indefensos. Logran plantarlos en escena con mucha seguridad y esto hace que el drama se transforme en una muy inquietante representación que vitaliza el universo concebido por Vekemans.