Trágica despedida en Doctor Milagro: la actriz que interpretaba a Kivilcim explicó su salida

El viernes pasado se estrenó en Telefe el primer capítulo de la segunda temporada de la novela turca Doctor Milagro. Y el hecho que sorprendió a todos fue la repentina muerte de “la mala” de la historia, Kivilcim, que era interpretada por la actriz Özge Özder.

La desaparición del personaje causó un fuerte desconcierto entre los espectadores de la novela que creían que al personaje todavía le quedaba mucho para contar. Kivilcim murió después de ser secuestrada por un paciente que la llevó al subsuelo del hospital, donde luego hubo una explosión de la que fue víctima.

El abrupto final del personaje provocó que los seguidores de la novela turca exigieran una explicación para la repentina desaparición de Kivilcim, que despertó entre ellos tanto odio como amor. Tanto es así que el nombre fue tendencia en Twitter, donde todos se preguntaron qué había pasado: si la actriz había sido despedida o si renunció a su trabajo.

Frente a este panorama de incertidumbre, Özder hizo dos publicaciones en redes sociales para explicarle a sus fanáticos lo sucedido. En un primer posteo de Twitter, la actriz aseguró que la decisión de su salida también fue una sorpresa para ella y que lo ocurrido en la novela era iniciativa de los productores de la serie.

“Queridos míos, me escriben desde todos los canales a los que pueden llegar y están enojados conmigo, ¡pero la decisión que tomó Doctor Milagro sobre Kivilcim no es mi decisión! La decisión no es mía y lo siento mucho más que tú... con cariño... “, escribió Ózder en su cuenta de Twitter.

Más tarde, a través de Instagram, hizo un largo descargo donde explicó con más detalle su salida. En primer lugar, le habló a su personaje y le confesó que ella siempre se preguntará cómo hubiera sido todo si no la hubieran sacado con ese abrupto final y, en lugar de eso, lo hubieran extendido con el perfil de bondad que mostró en el principio de la segunda temporada. La actriz se mostró dolida por la decisión y por tener que despedirse de su querido grupo de trabajo a quienes agradeció su cariño.

