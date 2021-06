Adil, de “Doctor Milagro”, dio una entrevista con la camiseta de Maradona

Doctor Milagro, la novela turca que se convirtió en el suceso de las noches de Telefe, gira en torno a la vida de Ali Vefa, un joven médico con trastorno del espectro autista que debe ganarse un puesto como residente en el equipo de cirugía pediátrica de un hospital de Estambul. En esta adaptación de la serie estadounidense The Good Doctor se destaca el papel de Reha Özcan, quien da vida a Adil, el jefe de cirugía del hospital. El actor dio una entrevista donde habló de su fanatismo por la Argentina, que va desde Diego Maradona, Jorge Luis Borges y hasta Carlos Menem.

“Tocamos temas muy interesantes y universales que les interesan a todos; son realidades, a veces duras, pero no dejan de ser realidades. Lo que más llega a través de la pantalla es que trabajamos con mucho cariño entre todos en el estudio y todo lo que hicimos fue con buena intención”, dijo en una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe) sobre el éxito de la tira en el mundo.

Adil, de Doctor Milagro, habló del éxito mundial de la novela turca

”¿Cuándo te diste cuenta de que eras muy famoso?”, preguntó Verónica Lozano, la conductora del ciclo. “Yo sé que la fama no es algo personal, sino transitorio. Hoy soy muy famoso y después no hago más trabajos de este tipo y la gente se olvida. Pero me di cuenta de que era muy famoso internacionalmente República Checa, crucé en auto a Rumania y en ese momento vinieron muchísimos policías, todos al mismo tiempo con sus armas corriendo hacia mi auto, me asusté y cuando bajé la ventanilla me dijeron que me habían reconocido por la serie. Ahí me di cuenta de que era muy famoso”, contó sobre la experiencia.

El actor también se atrevió a responder lo que conoce de la Argentina y mostró en vivo la camiseta que llevaba puesta en ese momento en honor a Diego Maradona. Además, cantó en turco el “olé, olé olé, olé, Diego, Diego”.

El actor mostró en vivo la camiseta que tenía puesta en honor a Diego Maradona

“Nos parecemos mucho, que eso es lo importante. Tenemos muchas cosas en común, de Argentina conozco el básquet, porque soy un amante del deporte: el fútbol, el tango y leí Borges”, confesó entre risas.

Por otro lado, deslizó que está muy empapado de la política nacional y se refirió a las similitudes de la sociedad. “Conozco a un tal el Turco que tuvieron de Presidente (por Menem) y nos parecemos mucho porque somos muy cálidos. Tuve muchos amigos argentinos porque antes de la pandemia venían muchos turistas. Yo estaba viviendo en Anatolia y recibía a muchos argentinos, los conozco bastante”, sintetizó.

"Fue el mejor jugador de todos los tiempos para mí. Lo siento mucho. Ahora está descansando en las mano de Dios", escribió el día del fallecimiento de Diego Maradona Captura

