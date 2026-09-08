Traición, acoso mediático y resiliencia: la turbulenta historia de amor entre Jude Law y Sienna Miller

Pocas historias de amor en la industria cinematográfica contemporánea estuvieron tan expuestas al escrutinio público como la de Sienna Miller y Jude Law. El flechazo ocurrió en 2004 durante el rodaje de la película Alfie, donde compartieron elenco. La química traspasó la pantalla y, en cuestión de meses, pasaron de ser una de las parejas más fotografiadas de Hollywood a anunciar su compromiso en la Navidad de ese mismo año. Sin embargo, lo que parecía el inicio de un cuento de hadas terminó desmoronándose de forma drástica frente a las cámaras.

Sienna Miller y Jude Law, un amor que nació en el set y que después tuvo muchas idas y vueltas Archivo

La estabilidad duró poco. En mayo de 2005, la prensa británica destapó un escándalo definitivo: Law había mantenido un romance clandestino con Daisy Wright, la niñera de los tres hijos que tenía con su exesposa, Sadie Frost. La revelación generó un revuelo mediático feroz y obligó al actor a emitir una disculpa pública sin precedentes, en la que se manifestó avergonzado y profundamente dolido por el sufrimiento causado a Miller. Aunque la actriz intentó sostener la relación durante un tiempo mientras continuaba con sus compromisos laborales en el teatro, el noviazgo llegó a su primer punto final a fines de 2006.

El colapso sentimental coincidió con el pico más agresivo de persecución por parte de los paparazzi. Años después, Miller reconoció que la presión fue tan extrema que bloqueó de su memoria varias semanas de aquel período debido al estado de shock en el que se encontraba. Con apenas 23 años, la actriz debió subirse cada noche al escenario frente a cientos de espectadores mientras lidiaba con una paranoia constante causada por la intrusión de los fotógrafos. Esta situación la llevó tiempo después a emprender acciones legales contra diversos medios británicos para exigir límites a las prácticas invasivas de la prensa.

Jude Law y Sienna Miller trabajaron juntos en la película Alfie (2004)

En 2009, la pareja decidió darse una segunda oportunidad en estricto privado. Sin embargo, el intento de reconstruir la confianza duró poco y en 2011 confirmaron su separación definitiva sin dar mayores precisiones. Con el paso de las décadas, ambos lograron transformar el resentimiento en un afecto maduro. Law admitió tiempo después haber aprendido a proteger la intimidad de su familia actual, mientras que Miller declaró mantener un cariño genuino hacia su expareja al asegurar que el dolor del pasado había quedado atrás.

Tras la ruptura definitiva, ambos rehicieron sus vidas de formas muy distintas. Miller mantuvo una relación con el actor Tom Sturridge, con quien tuvo a su primera hija, y más tarde volvió a encontrar la estabilidad afectiva junto al modelo Oli Green. Por su parte, Law se casó en 2019 con la psicóloga Phillipa Coan. La historia entre Miller y Law se consolidó así como un hito de la cultura pop de los años 2000: el retrato de un amor apasionado que sucumbió ante la infidelidad y el peso insostenible de la fama.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a un artículo de Cecilia Acuña.