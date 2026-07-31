Se amaban con locura pero él la engañó con la mujer menos pensada y provocó un quiebre: “Estoy profundamente avergonzado y dolido por haberla lastimado”

Pocas historias de amor en el cine contemporáneo estuvieron tan expuestas a la mirada pública como la de Sienna Miller y Jude Law. Se conocieron en 2004 y en pocos meses pasaron del set de filmación al compromiso matrimonial. Lo que siguió fue una sucesión de rupturas, reconciliaciones y titulares que marcaron a ambos actores durante casi dos décadas.

Jude Law y Sienna Miller trabajaron juntos en la película Alfie (2004)

El compromiso y la primera ruptura

Miller y Law se comprometieron el día de Navidad de 2004, pocos meses después de conocerse en el rodaje de Alfie, película en la que compartieron protagónico. Un representante de la pareja declaró entonces a la revista People que ambos eran “increíblemente felices” y que él le había propuesto matrimonio con un anillo de oro y nueve diamantes.

La felicidad duró poco. En mayo de 2005 trascendió que Law había mantenido una relación con Daisy Wright, la niñera de los tres hijos que había tenido con su primera esposa, Sadie Frost, de quien se había divorciado a fines de 2003. Wright reveló detalles de ese vínculo después de que Frost la despidiera al enterarse del romance. La niñera explicó su decisión de hablar con la prensa por el resentimiento que sintió tras el despido y afirmó que esperaba que Law “hubiera luchado” por mantenerla en su puesto.

Alfie, la película que unió a Sienna Miller y Jude Law

Law emitió un comunicado público en el que reconoció los hechos. “Solo quiero decir que estoy profundamente avergonzado y dolido por haber lastimado a Sienna y a las personas más cercanas a nosotros”, expresó en ese momento. “Quiero disculparme públicamente con Sienna y nuestras respectivas familias por el dolor que he causado. No hay justificación para mis acciones, las cuales lamento sinceramente”.

Pese a la infidelidad, la pareja no se separó de inmediato. Miller, que por entonces protagonizaba una puesta teatral en Londres, decidió sostener la relación durante un tiempo antes de terminarla definitivamente en noviembre de 2006. Como parte de su disculpa hacia Miller, Law cortó todo contacto con Wright, que fue despedida y se alejó por completo de la vida pública. Años después retomó su trabajo como niñera y en 2011 abrió su propia agencia de empleo doméstico. Según registros posteriores, tuvo dos hijos y evitó desde entonces cualquier exposición mediática.

Antes de trabajar y conocer al actor, Sienna Miller había construido una sólida carrera como modelo Reuters

Antes de conocer a Law, Miller había trabajado como modelo y había aparecido en un calendario Pirelli. El actor, por su parte, ya era una figura consolidada del cine británico y estadounidense, con papeles en producciones como El talentoso Sr. Ripley y Cold Mountain, ambas producidas por Weinstein, el mismo productor con el que Miller trabajaría más tarde en Factory Girl.

Los años del acoso mediático

El affaire con la niñera coincidió con el momento de mayor exposición pública de Miller, que en 2020 describió ese período como uno de los más difíciles de su vida. En diálogo con The Daily Beast recordó que sostener la obra de teatro cada noche, frente a 800 espectadores, se volvió una tarea casi imposible en medio del escándalo.

La actriz relató que los paparazzi la seguían de manera constante y que los acontecimientos terminaron por borrarse en parte de su memoria. “Hay seis semanas enteras de esa experiencia que no recuerdo”, dijo. “Las personas que vinieron a verme dijeron que cenamos juntos, pero no lo recuerdo. Estaba en estado de shock”. Tenía 23 años en ese momento.

La pareja era constantemente acosada por la prensa

Años más tarde, en una entrevista con James Corden para el programa This Life of Mine, Miller definió aquella etapa como “la experiencia más surrealista” de su vida y explicó que el interés desmedido de la prensa terminó por generar una dinámica de descontrol que, según sus palabras, resultaba funcional para la venta de diarios. Habló de vivir “en un estado de paranoia” y de sentirse perseguida a diario, comparada por ella misma con una presa acechada de manera constante.

En esa misma conversación, la actriz reconoció que la exposición convivía con una felicidad genuina. “Acababa de empezar a trabajar, estaba en una gran película, enamorada de mi ídolo y muy, muy feliz, pero la otra cara de la moneda fue muy oscura y sucedió muy rápido”, relató. Miller impulsó además acciones legales contra prácticas invasivas de la prensa británica, que derivaron en cambios normativos posteriores sobre el acoso de los paparazzi. “Fue una larga batalla, y creo que estaba muy paranoica”, admitió en 2020. “Había tanto ruido que me costaba pensar con claridad y concentrarme en mi trabajo”.

La reconciliación y la ruptura definitiva

En 2009, tres años después de la separación, Miller y Law decidieron retomar la relación. El intento duró poco: en febrero de 2011 un vocero del actor confirmó a la prensa que la pareja ya no estaba junta. No se ofrecieron mayores precisiones sobre los motivos de la segunda ruptura.

Con el correr de los años, ambos se refirieron al vínculo sin rencores. En 2016, Miller le dijo a la revista Porter que no veía demasiado a su expareja, pero que lo quería “muchísimo”. Law, por su parte, evitó durante mucho tiempo hablar del tema en público y recién en 2024, en una entrevista con Variety, admitió que la exposición mediática de esos años había quedado atrás. “Esa época ya pasó y ya lo he superado”, declaró, y agregó que aprendió a proteger la privacidad de su familia actual.

La actriz protagonizó la película Factory Girl (Foto: Captura Factory Girl)

Un dato adicional surgió en 2024, cuando Miller vinculó indirectamente su relación con Law a su experiencia laboral junto al productor Harvey Weinstein, hoy condenado por delitos sexuales. En una entrevista con The Guardian, la actriz sugirió que su vínculo con el galán, que había protagonizado varias películas producidas por Weinstein, funcionó como una suerte de resguardo frente al productor durante el rodaje de Factory Girl.

Las vidas después de la separación

Tras el final definitivo en 2011, Miller mantuvo una relación con el actor Tom Sturridge, con quien tiene una hija, Marlowe, nacida en 2012. La pareja se separó en 2015. Más adelante estuvo comprometida con el editor Lucas Zwirner, vínculo que terminó a fines de 2020. Desde 2022 está en pareja con el modelo Oli Green, quince años menor que ella, con quien tuvo dos hijos. En una entrevista con Harper’s Bazaar UK calificó esa nueva etapa como “una experiencia sanadora” y destacó una forma distinta de vincularse afectivamente en comparación con generaciones anteriores.

En 2016, en una entrevista con Porter, la actriz había reflexionado sobre el tipo de vínculos que eligió después de Law. “Me gusta la inteligencia”, dijo entonces. “Mis exparejas son un grupo variopinto, si las pusiera en fila sería raro, pero lo que siempre me atrajo fue eso, no el aspecto físico”. En esa misma nota contó que atravesaba un proceso de introspección profundo que la había ayudado a sentirse “más equilibrada” frente a decisiones que antes le resultaban abrumadoras.

Law, en tanto, se casó en 2019 con Phillipa Coan, con quien tiene dos hijos. En total, el actor es padre de seis: tres de su matrimonio con Sadie Frost (Rafferty, Iris y Rudy), una hija con la modelo Samantha Burke (Sofía), una con la cantante Catherine Harding (Ada) y una más con Coan.