Jude Law dio a conocer un dato desconocido sobre cabaña de la popular película navideña El descanso y sorprendió

Faltan tan solo dos semanas para la llegada de las Fiestas y el espíritu navideño inunda cada espacio que nos rodea. Árboles con guirnaldas, luces que titilan y las innumerables producciones sobre esta fecha especial abundan. Entre estas se encuentra El descanso, la película que quedó en la memoria colectiva y que muchos vuelven a verla en esta época. Sin embargo, Jude Law rompió la ilusión con una revelación que dejó atónitos a todos.

Cameron Díaz en una escena de la película El descanso

Durante una entrevista en BBC Radio, el actor, que interpretó a Graham Simpkins - el hermano de Kate Winslet-, comentó que la icónica cabaña Rosehill Cottage no es un lugar real, sino que fue una construcción temporal creada solo para el rodaje. Al escucharlo, los presentadores no pudieron ocultar su reacción. “¿Qué? ¡Esa casa es la casa de mis sueños!”, exclamaron al mismo tiempo que expresaron su deseo de visitarla en algún momento.

Jude Law reveló un detalle inesperado sobre El descanso que no pasó inadvertido por los fanáticos (Foto: Captura Instagram)

En ese sentido, Law explicó: “La directora, Nancy Meyers, es un poco perfeccionista. Recorría toda la zona buscando la casa de campo perfecta, pero no la encontró. Entonces decidió alquilar un terreno, diseñarla y contratar a alguien para que la construyera”.

Casa del filme El descanso The Mice Times of Asia

Pero eso no fue todo. El intérprete compartió otro detalle fascinante sobre la producción: “Estábamos filmando en invierno, pero cuando entraba en esa puerta, cortábamos y rodábamos los interiores en Los Ángeles unos tres meses después”. Esta técnica de rodaje, donde los interiores no coincidían temporal ni geográficamente con el exterior filmado en Inglaterra, fue camuflada por la magia de la edición para mantener la ilusión de un solo ambiente. La distancia de tres meses y miles de kilómetros entre ambas escenas no hace más que dejar en evidencia que la Navidad nevada que se vio en la pantalla fue una construcción cinematográfica.

El estilo rústico dice presente en la cocina de Iris Simpkins (Kate Winslet) en El descanso Columbia Pictures

La revelación generó tal impacto que los conductores del ciclo intentaron detener al actor. “¡No queremos oír más! ¡Lo estás arruinando!”, le dijeron entre risas. Sin embargo, el actor y productor británico continuó sin vueltas: “Simplemente, reviento la burbuja, ¡lo siento!”.

Aunque Rosehill Cottage es ficticia, la revelación de Law decepcionó a los seguidores del “set-jetting”, la tendencia de viajar a locaciones de películas, quienes por años buscaron la soñada cabaña para incluirla en su itinerario navideño.

Pese a la desilusión, hay un consuelo: Honeysuckle Cottage, la propiedad real en Surrey, Inglaterra, que inspiró el diseño del set. Esta casa, vendida por 650.000 dólares en 2018, alimentó brevemente la ilusión al ser ofrecida como alquiler vacacional a través de la aplicación Airbnb en 2022. No obstante, con el tiempo desapareció de las plataformas de alquiler y la esperanza de los fanáticos se desvaneció.

La vivienda que inspiró la casa de campo Rosehill de Kate Winslet en The Holiday

Aunque la película se estrenó en 2006, el interés se mantiene intacto. El descanso fue un rotundo éxito comercial y demostró ser un fenómeno global: con un presupuesto de $85 millones de dólares, recaudó más de $205 millones de dólares a nivel mundial. Más allá de las cifras de taquilla, el filme incluso generó un aumento en el interés por los sitios web de intercambio de casas a nivel global, lo que reflejó cómo los espectadores se inspiraron en la facilidad con la que las protagonistas, Amanda e Iris, lograron cambiar radicalmente de vida.