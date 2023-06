Belu Lucius creyó que se iba al campo, pero terminó en Ezeiza y le regalaron un viaje sorpresa a un lugar soñado

escuchar

El viernes 16 de junio, Belu Lucius se subió al auto junto a su familia y se preparó para lo que sería un día en el campo. En el trayecto, no pudo evitar molestarse con su pareja, Javier Ortega, quien estaba frente al volante, por desviarse del camino. Sin embargo, grande fue su asombro cuando llegaron a Ezeiza, en donde tanto el padre de sus hijos como su hermana, Emily Lucius, la esperaban para realizar un viaje sorpresa a un destino soñado.

Belu Lucius creyó que se iba al campo, pero terminó en Ezeiza y la sorprendieron con un viaje soñado

Un par de días atrás, Belu Lucius organizó de manera exprés una fiesta de cumpleaños sorpresa para Javier Ortega, su pareja y padre de sus dos hijos -Bautista y Benjamín-, quien había decidido no celebrar la fecha especial. Convocó a familiares y amigos, contrató un servicio de pizza party y encargó un abundante rogel en donde más tarde colocaría las velitas.

Emocionado, el deportista llegó al lugar indicado y fue recibido con gritos, abrazos y una ronda de aplausos de parte de todos los seres queridos que se habían reunido en su honor. La velada quedó registrada en las redes sociales de Lucius que, junto a un carrusel de fotos y videos del evento, escribió: “Amo poder sorprender y generar momentos de amor y felicidad. Ayer no podía entender que Javi no iba a festejar su cumple hoy, así que decidí hacerle un festejo sorpresa. Simple pero lleno de amor”.

Belu Lucius junto a Javier Ortega y sus hijos, Bautista y Benjamín instagram @belulucius

Menos de una semana después, los roles se invirtieron y fue el turno de la creadora de contenidos de llevarse una gran sorpresa. Y es que el viernes por la tarde, a pesar de que le dijeron que irían a pasar un día de campo en Cañuelas junto a los niños, quien manejaba tomó otro camino y desembocaron en Ezeiza.

Mientras ella intentaba contener la emoción y la curiosidad sobre qué le deparaba el futuro, el encargado de darle la noticia fue Bautista, el mayor de sus hijos, quien exclamó: “Nos vamos a Brasil a la playa”.

Belu Lucius fue sorprendida por su familia con un viaje a Brasil instagram @belulucius

Lejos de tratarse de un plan orquestado solamente por Ortega, en el aeropuerto se encontraba su principal cómplice: Emily Lucius, quien también se unió a la escapada. El rol de la exparticipante de El Hotel de los Famosos (eltrece) no solo fue organizar el viaje, sino que también tenía asignada la especial tarea de armarle la valija a su hermana. No obstante, según contaron horas más tarde y ya instalados en un hotel ubicado en Buzios, no hizo un muy buen trabajo.

“Pregunta más preguntada de hoy es ‘¿quién te hizo la valija?’”, contó Belu en sus Historias de Instagram. Y, agarrando a Emily, reveló: “Vení, vení que te quiero presentar en público. Ni bombachas ni corpiños me trajiste. Que est**ida que sos eh”. Con un toque de humor, disparó: “Emilia te arma un cumpleaños y se olvida la torta. Eso si... se acordó de las zapatillas, pero dejó las tangas”.

Más allá de ese pequeño percance, continuó empapelando su perfil de Instagram con postales, videos y divertidas Historias que retrataron sus primeras horas en las costas brasileras.

LA NACION