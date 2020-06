Luego de no darse cuenta de que el micrófono estaba abierto y hacer un comentario sobre sus compañeros, Marcelo Bonelli pidió disculpas

5 de junio de 2020 • 16:43

La televisión en vivo admite algunos exabruptos. Sin embargo, en la tarde de ayer, el de Marcelo Bonelli fue un poco más allá de lo esperado, ya que, al no darse cuenta de que tenía el micrófono abierto, habló de más y criticó a sus compañeros de TN .

El móvil del canal noticioso estaba en la residencia presidencial de Olivos. En tanto, en el piso del medio, Alfredo Leuco repasaba las medidas tomadas por el gobierno desde que empezó la pandemia y esperaba los nuevos anuncios de Alberto Fernández En un mal cálculo técnico, ese fue el momento en el que el micrófono de Bonelli quedó abierto. "En este programa son todos pelotu...", dijo el periodista.

El video en el que se escucha al conductor insultando a sus compañeros se volvió viral rápidamente. Incluso Jorge Rial , que no pasa el mejor momento con sus propios compañeros de piso, aprovechó para criticar al periodista.

Bonelli, por su lado, asumió el error y usó su cuenta de Twitter para retractarse."Este tuit se lo quería dedicar a los que nunca se equivocan, a los que viven de atacar a los demás", comenzó el referente de TN . "Pero no", continuó. "Se lo dedico a mis compañeros que me bancan los errores todos los días. Perdón, me equivoqué".