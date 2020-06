Jorge Rial y Adrián Pallares sacaron chisás en el aire de Intrusos y confirmaron que el el equipo vive un momento tenso tras la discusión del conductor y Marcela Tauro

Desde la dura discusión que protagonizaron Jorge Rial y Marcela Tauro en el aire de Intrusos (América), el clima del programa cambio. Ahora, un cruce entre el conductor y el panelista Adrián Pallares parece confirmar que el equipo no pasa su mejor momento.

"¿Cómo están? ¡Vengo con una energía!", comentó Rial durante el programa, que explicó que el día previo había ido al canal "medio apagadito". En un pequeño momento de distracción, Pallares entendió que el conductor se estaba refiriendo a la energía de todo el staff, y, cuando se dio cuenta de lo que Rial había querido decir en realidad, se sorprendió: "¡Ah, vos estabas!".

"Dije que yo", insistió Rial. "¡Pensé que nos estabas criticando!", respondió Pallares. El conductor no dejó pasar la distracción del panelista y volvió sobre el tema con un tono sarcástico: "¿Escucha bien, abuelo, usted?", exclamó.

Y repitió: "Dije yo, me escuchó bien Débora desde allá y vos que estás que estás acá no me escuchás". Con la intención de excusarse, Pallares le respondió: "Pensé que nos estabas atacando". Ya algo molesto, Rial remató: " Correte Pallares, que estamos trabajando ".