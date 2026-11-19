A una semana de la muerte de Marcos Camino, Los Palmeras decidieron continuar con su legado, tal cual él lo hubiera querido. Sin embargo, en las últimas horas, el hijo del líder de la agrupación santafesina sorprendió con una historia que subió a través de las redes de su padre, en la que da cuenta de secretos que calló y que en algún momento contará. Si bien no menciona a nadie en particular, muchos asociaron sus palabras a la ruptura del año pasado con Cacho Deicas. En paralelo, surgieron rumores sobre un intento fallido de acercamiento por parte de la mujer de Caminos hacia el exsocio de su difunto marido.

Las palabras de Marcos Junior

El descargo del hijo de Marcos Camino

“Quiero agradecer de corazón cada mensaje, cada palabra de aliento, cada abrazo y cada muestra de cariño que recibí en estos días tan difíciles. Fueron momentos de muchísima tristeza y dolor, y la verdad es que me fue imposible responder a tantos mensajes. Leí y sentí cada uno de ellos. No tengo palabras suficientes para agradecer tanto acompañamiento y tanto afecto”, comenzó escribiendo en una historia desde la cuenta de Instagram de Marcos Camino, Marcos Junior, hijo y quien ocupa en Los Palmeras el rol del ex líder desde meses antes de su muerte, cuando por motivos de salud este decidió retirarse de los escenarios.

En su texto asegura que por estos días le cuesta entender todo lo ocurrido y encontrar fuerzas para seguir. “El tiempo irá acomodando las cosas, sanando las heridas”, dice y luego envía un mensaje que deja más dudas que certezas: “Hay muchas cosas que sé, muchas que callé y otras que durante mucho tiempo elegí no contar. Hoy no es el momento, pero llegará el día en que también voy a hablar como han hablado de mi papá”. Si bien no dijo a qué se refería ni hizo mención a nadie en particular, muchos relacionaron el mensaje con la partida de Cacho Deicas del grupo en junio del año pasado en medio de acusaciones cruzadas.

Para finalizar, Junior asegura que continuará trabajando y entregándose hasta el último día en pos del grupo: “Sé que fue el sueño de toda la vida de mi papá, aquello por lo que se desvivió, por lo que dejó todo y a lo que le entregó su alma”.

Consultado por LA NACION, Junior aseguró que no fue por nada particular que decidió realizar el posteo y que quería aclarar que su papá “no sufría nada de lo que se dice”.

Los Palmeras hoy

“Con profundo dolor, Los Palmeras confirmamos el fallecimiento de Marcos Camino. Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre”, anunciaron la triste noticia con una foto en blanco y negro desde las redes sociales de la banda santafesina el 10 de noviembre pasado. Sin embargo, el show debe continuar, tal cual lo hubiera querido el histórico referente.

Este jueves formarán parte de un festival por el 144° aniversario de La Plata, al mismo tiempo que lanzarán en las plataformas el tema “Apúntame”, en colaboración con Euge Quevedo y Niko Falero. Entre otras fechas, el 14 de diciembre harán, como lo hacen casi todos los años, un Gran Rex, espectáculo que tenían agendado desde antes de la dolorosa noticia.

“Es muy triste y lamentable lo sucedido. Pero Los Palmeras continúan con todos sus compromisos normalmente”, dijo Adrián, representante de la banda a LA NACION. A su vez, desmintió que existiera cualquier tipo de división entre los integrantes del grupo y aseguró no saber a qué se refería Junior en su posteo.

Sobre la decisión de seguir con las fechas y compromisos estipulados, explicó: “Son muy profesionales todos, están consternados por lo sucedido, pero siguiendo con lo que Marcos siempre nos impulsó, respeto por la gente, mucha profesionalidad y dedicación al trabajo”.

El rol de Deicas y un detalle no menor: la marca 50 y 50

En junio del año pasado, desde las redes de la banda anunciaron el distanciamiento definitivo de Cacho Deicas del grupo, casi seis meses después de que él se alejara por un problema de salud (pero con la ilusión de regresar). Así las cosas, el santafesino continuó con su camino como solista.

“Lamentamos profundamente la situación que estamos atravesando como grupo. Tras múltiples intentos de acercamiento personal a Rubén Deicas para conocer su evolución de salud, el 22 de mayo recibimos una carta documento en la que manifestaba su imposibilidad de continuar cumpliendo con las actividades propias de la sociedad”, anunció a través de un comunicado el grupo Los Palmeras en junio.

Rubén "Cacho" Deicas y Marcos Camino tiempo atrás instagram

Sin embargo, la versión del protagonista era otra: “En mayo, con aval médico, me presenté a ensayar, pero solo acudió Adrián Forni (representante). Luego me mandaron los requisitos para que pudiera volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad de usar mis redes sociales. A los días fui informado por carta documento del pedido de Marcos Camino de disolución por no poder cumplir con los shows pactados”.

Desde ese entonces sus caminos continuaron separados, pero con la impronta que ambos supieron marcar juntos. Según contaron en LAM, Camino tuvo hasta sus últimos días la esperanza de reencontrarse con quien fuera su colega, socio y amigo, pero este nunca respondió el teléfono. Además, agregaron que, tras el fallecimiento de Marcos, su mujer Sandra intentó nuevamente comunicarse con Deicas y que Cristian, uno de los hijos de Cacho, le habría pedido que no los contactara más.

Un detalle para nada menor y que, a pesar del agua que corrió bajo el puente, hace que la distancia aún no sea total entre las partes, es que la marca Los Palmeras está a nombre —según la web del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI)— de Rubén Deicas y de Marcos Camino, por partes iguales, [seguramente se deba hacer sucesión para repartir esa porción entre sus herederos]. Incluso, el registro que estaba desde 2004 a nombre de ambos, venció y fue renovado en noviembre del año pasado, es decir, cuando ya estaban separados sobre los escenarios. Este registro vence en 2035.

En paralelo, nueve meses antes de que el exintegrante de la agrupación se fuera [o lo echaran, según su versión], el nombre Los Palmeras de Rubén Cacho Deicas fue registrado a nombre de Sergio Leonardo Giménez, exrepresentante de la banda.

Apenas se enteró de la muerte de quien fuera su socio durante décadas, Deicas escribió en sus redes: “Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de cumplir muchos anhelos juntos. Toca despedirme de un compañero de la vida y, con respeto, de parte mía y de mi familia, los acompañamos en sentimiento a sus seres queridos. Que en paz descanses”.

Al igual que sus colegas, Deicas continúa con su carrera; el próximo 12 de diciembre se presentará en Cumbión del Paraná como solista, y no con el nombre que su exrepresentante había registrado.