Cacho Deicas afirma que lo echaron de Los Palmeras: el descargo del cantante

Después de meses de especulaciones, Rubén “Cacho” Deicas, la voz emblemática de Los Palmeras, compartió un contundente comunicado en el que revela que habría sido apartado de la banda con la que construyó más de cinco décadas de historia en la música popular argentina.

En su descargo, que publicó junto a un video en su cuenta de Instagram, dio detalles de la interna con sus compañeros de la banda santafesina, especialmente con el acordeonista Marcos Camino, otro de los pilares del grupo.

En enero de este año, Deicas sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que lo obligó a suspender sus actividades. Desde entonces, su ausencia sobre el escenario generó preocupación entre sus seguidores, quienes, si bien estaban al tanto de su delicado estado de salud, esperaban noticias sobre su regreso.

Frente a estas expectativas, el cantante reveló anoche que ya no forma parte de Los Palmeras por decisión de sus propios compañeros. “Hola amigos, una vez más me comunico por este medio donde ustedes me han mandado muchas palabras preciosas que me ayudaron a restablecerme”, comenzó diciendo en el clip, y compartió un comunicado escrito que dejó al descubierto la tensión existente.

Rubén "Cacho" Deicas y Marcos Camino, líderes de Los Palmeras, enfrentados tras el ACV que sufrió el primero de ellos a comienzos de año instagram

El cantante relató que en mayo, tras recibir el alta, “con aval médico” para retomar su carrera, se presentó a ensayar en los estudios de la productora con vistas a reaparecer en un show previsto en el Movistar Arena. Sin embargo, el reencuentro no fue el esperado: “Solamente acudió Adrián Forni a dicha presentación”, detalló, en referencia a uno de los integrantes de la formación.

Tras esa confusa situación, recibió un listado de condiciones impuestas por la producción para reincorporarse al grupo. Según explicó, esas exigencias “iban en contra del proceso de recuperación” que aún sigue atravesando y atentaban contra su “libertad para poder utilizar sus redes sociales, entre otras cosas”.

El músico no aceptó los requisitos y, poco después, le llegó una carta documento en la que se le notificaba el pedido de “disolución” de su vínculo profesional por no haber podido cumplir con sus supuestas obligaciones. “Rechacé los requerimientos, siendo a los días informado de manera formal por carta documento (en estos 6 meses desde mi ACV me lo había ofrecido en reiteradas oportunidades informalmente) del pedido de disolución de Marcos Camino por no poder cumplir con los shows pactados ni presentarme a trabajar, siendo de público conocimiento las veces que hemos hablado sobre mi regreso”, lamentó el artista.

“Desde entonces, estamos en este proceso, el cual no tiene nada que ver con mi estado de salud, sino con cuestiones ajenas que hacen que no pueda estar con el grupo al cual le dediqué (y siempre fue mi deseo) seguir dedicándole toda mi vida”, agregó el cantante. Y cerró: “Lamentablemente, a veces los intereses de unos y de otros no coinciden”.

Apoyo

El posteo se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y cariño. Muchos usuarios expresaron su indignación por lo sucedido y destacaron el rol fundamental de Deicas en la historia y el sonido de la banda. “Cacho querido, sos el alma y la voz de generaciones enteras; es increíble que estén haciéndote pasar por esto. Muy doloroso. Me imagino como te sentís. Fuerza y mucho amor en este momento. Te esperamos”, escribió un seguidor del artista. Otros apuntaron frases como: “La historia de la cumbia santafesina no se escribe sin vos, Cacho”, o sugerencias del estilo: “Cacho, abrite, hacete solista, con tus tiempos; merecés ser bien tratado”.

Más allá del conflicto, el artista se mostró esperanzado con el futuro: “Agradezco como siempre su apoyo y nos estaremos encontrando muy pronto”, escribió, dejando abierta la posibilidad de un regreso a los escenarios.

El clima de enfrentamiento aparente entre los músicos contrasta con las declaraciones públicas que Marcos Camino hizo en febrero tras los rumores de fracturas dentro del grupo. En ese momento, el acordeonista dijo que la banda se mantenía unida y que su amistad con Deicas seguía intacta.

Durante una presentación de la formación santafesina en el programa Pasó en América (América TV), Camino habló con tono emotivo sobre la ausencia del cantante: “Fueron tantos años, tantas luchas, tantas cosas, y hoy no tenerlo con nosotros, más allá de extrañarlo... Nunca estuvimos peleados, jamás”, había afirmado. Pero este video de su compañero abre un nuevo capítulo en la banda.